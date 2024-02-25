В России грабят могилы погибших в Украине оккупантов 5 25.02.2024, 8:56

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Скандал вспыхнул в Ростовской области.

В России пожаловались, что россияне грабят могилы ликвидированных на войне в Украине оккупантов. Люди раскапывают могилы и забирают из них ценные вещи, которые родственники погибших военных преступников оставляют вместе с ними.

На такую ситуацию пожаловался мэр города Семикаракорск в Ростовской области. На официальном сайте города опубликовали обращения представителя российских оккупантов, однако вскоре это обращение удалили.

Александр Черненко в обращении говорит, что подобные акты вандализма происходят во всей области – россияне совсем не чтят своих «героев СВО», что обворовывают их даже после их ликвидации.

«Поверьте, сиюминутная выгода не стоит душевного покоя и той боли, которую вы принесете своими действиями», – заявил мэр.

Более того, на фоне больших потерь российских оккупационных войск, он анонсировал новые «удобства» для родственников оккупантов – безопасную инфраструктуру кладбищ. Там планируют установить камеры наблюдения.

Также он призвал россиян не оставлять в могилах уничтоженных солдат РФ «деньги, медали, золотые украшения, трофеи, наградное оружие, алкоголь и запрещенные вещества».