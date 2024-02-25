Нацбанк принял важное решение, от которого зависят ставки по кредитам на жилье 25.02.2024, 8:58

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Нацбанк озвучил расчетные величины стандартного риска (РВСР), которые будут действовать в марте. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. Регулятор решил оставить РВСР на март на нынешнем уровне. Напомним, этот показатель повышали последние три месяца подряд.

РВСР в марте будут на нынешнем уровне — 16,63% для физлиц, а для юрлиц — 11,61%. На этот потолок должны ориентироваться банки, когда выставляют процентные ставки по кредитам, их нельзя превышать. То есть банки в следующем месяце не будут повышать ставки по кредитам на недвижимость из-за РВСР.

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по заемам, — ставка рефинансирования. Сейчас она составляет 9,5% годовых. Нацбанк прогнозирует, что ставка рефинансирования в среднем за 2024 год будет на уровне 9−9,5% годовых. Однако 19 января в Нацбанке заявили, что в 2024 году регулятор не планирует снижать ставку рефинансирования, ждать ее повышения тоже не стоит.

Напомним, в Беларуси — кредитный бум у населения. Этим обеспокоен Нацбанк, потому что у некоторых заемщиков возникают проблемы с погашением кредитов из-за чрезмерной долговой нагрузки. Проще говоря, потому что люди не рассчитали свои финансовые возможности или попросту набрали слишком много заемных средств. В этой ситуации регулятор подготовил изменения по кредитам.