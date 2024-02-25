Как Лукашенко унизили в Казани Марк Дзюба, «Салідарнасць»

25.02.2024, 9:08

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Диктатор выглядел жалко.

На минувшей неделе правитель Беларуси стал частью потешного мероприятия Владимира Путина. На нем Александр Лукашенко выглядел порой испуганным, порой униженным.

21 февраля правитель Беларуси прилетел с «рабочим визитом» в Россию. «Работа» заключалась в том, чтобы посетить церемонию открытия международного высокотехнологичного турнира «Игры Будущего».

Свое место и свой статус в этом мероприятии Лукашенко обозначил сам уже на старте, когда за небольшое опоздание стал оправдываться даже не перед Путиным, а перед его пресс-секретарем Песковым.

– Дима, не я виноват. Просто мой старый друг (глава Татарстана – С.) поселил меня в лесу, – придал своему оправданию форму шутки правитель Беларуси.

Дальше было еще хуже. Лукашенко, известный своими ретроградными взглядами, ненавистью к современными технологиям и обвинениям в адрес молодых в том, что они «сидят в интернете и тыкают в телефон», в Казани запел совсем иначе.

– Хорошо сделали. Я еще не могу все это осознать, потому что не пощупал руками, – заявил российским журналистам правитель Беларуси. – Молодцы вообще. Может быть, за этим и будущее.

Выглядел он в этот момент жалко.

Кстати, что за «Игры Будущего»? Смысл фиджитал-соревнований заключается в сочетании виртуального и реального спорта. Например, есть фиджитал-хоккей: сначала участники соревнований играют в хоккейный симулятор, а затем проводят матч на льду в формате три на три.

Ответить на вопрос, зачем президенту РФ понадобилось созывать коллег на это специфическое мероприятие, непросто.

Что в голове у Путина, летавшего когда-то с журавлями, мы не знаем. Можно лишь допустить, что событие в Казани – жалкая попытка властей РФ как-то компенсировать отстранение от международных соревнований из-за нападения на Украину.

За неделю до «Игр будущего» Международная федерация хоккея на льду как раз продлила запрет для россиян и белорусов на участие в соревнованиях под ее эгидой в любимом виде спорта двух правителей. Теперь бедняги на старости лет привыкают к фиджитал-хоккею.

Унижение Лукашенко продолжилось при выступлении Путина на церемонии открытия «Игр Будущего». Правитель РФ, затащивший в Казань на потешное мероприятие глав Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, после своей речи попросил коллег сказать «два слова» (так и сказал! Мол, больше времени нет). Путин с микрофоном направился к сидящим рядом главам соседних стран, словно они его пионеротряд. Первым был Лукашенко.

– Наперад у будучыню, сябры! – выпалил правитель Беларуси.

В этот момент могло подуматься: что это с ним? Разгадку можно обнаружить, если посмотреть видео целиком. Дело в том, что Лукашенко перешел на белорусский язык не по своей воле.

По задумке организаторов, каждый из правителей зависимых от Москвы стран должен был произнести слова на национальном языке – так подчеркивался международных статус соревнований.

Для объективности: унижался в Казани не только Лукашенко. Например, оцените заявление Касым-Жомарта Токаева.

– Я благодарю уважаемого Владимира Владимировича за проведение этих игр. Это уникальные игры, которые не имеют аналогов, возможно, в современном мире. Я всем желаю успехов. Давайте проведем следующие игры в Казахстане! – сказал правитель Казахстана, переходя все границы лести.

А, наблюдая за обходом коллег Путиным с микрофоном, сложилось впечатление, что в его силах было заставить их произнести нужные слова, если понадобится.

Поскольку Лукашенко уже тяжело даются авиаперелеты, от поездки в Казань он, похоже, отходил весь следующий день, не появляясь перед камерами. Есть у унижения начало, нет у унижения конца.

Марк Дзюба, «Салідарнасць»