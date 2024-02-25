ISW: Шойгу «прячется» за младших командиров 25.02.2024, 9:14

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Сергей Шойгу

Пытается снять с себя ответственность.

Высокопоставленные чиновники армии РФ пытаются переложить с себя ответственность за громкие очевидные военные преступления на командиров среднего и низшего звена.

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (ISW). Там отметили, что среди тех, кто хочет откреститься от ответственности, и министр обороны России Сергей Шойгу.

Во вторую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля 2024-го, минобороны страны-агрессора РФ опубликовало кадры доклада командующего Центральной группировкой войск генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Именно этот тот военный преступник, который руководил «мясными» штурмами оккупантов на Авдеевском направлении, в частности и российскими массированными обстрелами КАБами. Докладывая Шойгу, он заявил, якобы войска РФ «захватили около 200 украинских военнопленных» под Авдеевкой.

В ответ на это Шойгу попытался снять с себя ответственность и внезапно указал на необходимость того, чтобы российские военные «обращались с военнопленными гуманно», как, по его словам, российские силы «всегда и поступали». Указание прямо прозвучало в адрес Мордвичева и других российских офицеров.

«Шойгу, как и глава РФ Владимир Путин, вероятно, обеспокоен международными последствиями действий своих подчиненных в отношении очевидных военных преступлений России и, возможно, открыто обратился к вопросу украинских военнопленных, учитывая недавнее внимание международного сообщества к российским зверствам в Украине», – считают аналитики ISW.

Как ранее сообщали СМИ, российские оккупанты расстреляли шестерых воинов ВСУ на позиции «Зенит» в захваченной Авдеевке. Украинские защитники были ранены и не могли сопротивляться захватчикам.