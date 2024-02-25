Мобильные операторы вводят масштабные изменения для белорусов 25.02.2024, 9:17

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Компании отказываются от некоторых услуг.

Мобильные операторы вводят очередные изменения. Компании среди прочего запускают новые акции и отказываются от действующих, а также отправляют в архив некоторые услуги, пишет «Зеркало».

Оператор А1 с 1 марта прекратит оказывать услугу «Координатор». Она позволяет определить местоположение человека. К примеру, ребенка.

Также компания А1 сообщает о прекращении с 1 марта обслуживания абонентов по архивным услугам сервиса «Wi-Fi для бизнеса»: «Обслуживание точки доступа», «Аренда портала авторизации», «Персонализация портала авторизации» и «Персонализация точки доступа».

«Пользователи услуги «Обслуживание точки доступа» будут автоматически переведены на услуги «Обслуживание точки доступа (без категории)», «Обслуживание точки доступа категории 1» и «Обслуживание точки доступа категории 2» исходя из технических особенностей», — уточняет оператор А1.

С 1 марта компания А1 также откорректирует условия предоставления услуги «Smart-рассылка» для бизнеса. Эта опция позволяет ИП и компаниям совершать рассылки своим клиентам по Viber и SMS с единой и защищенной платформы.

Со следующего месяца А1 также внесет изменения по доступу клиентов в личные кабинеты. «Изменения связаны с расширением способов авторизации в личном кабинете для клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, осуществляющих ремесленную деятельность, и самозанятых», — уточняет мобильный оператор.

Мобильный оператор life:) с 4 марта прекратит акцию, по которой можно через приложение компании со скидкой подключить тарифный план «Старт». «Активировать купленные по акциям SIM-карты необходимо по 4 марта включительно», — предупреждает компания.

Также life:) с 1 марта введет изменение для корпоративных клиентов по услуге «За границу 60» (предоставляется в роуминге), ее заменят на новую — «За границу». «При этом стоимость услуги не изменится, — сообщает компания. — „За границу“ позволит сократить расходы на связь в роуминге: уменьшится интервал тарификации мобильного интернета — с 10 КБ до 1 КБ и станут дешевле звонки. После получения сообщения о назначении новой услуги нужно будет перезагрузить устройство с SIM-картой».

Компания МТС запустила акцию «Телеканалы для всех», по которой новые клиенты сервиса МТС ТВ могут получить 30-дневный бесплатный доступ к 120 телеканалам. Предложение актуально по 10 марта. Чтобы воспользоваться, нужно отправить запрос на специальный номер.