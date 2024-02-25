Басков, Киркоров и Газманов попали под новые санкции 25.02.2024, 9:28

Что известно.

Австралия ввела санкции против российских «звезд» Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Николая Расторгуева, Олега Газманова и Тины Канделаки. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Австралии.

Отмечается, что Австралия внесла в санкционный список 55 граждан России и 37 организаций. Введение ограничений приурочено ко второй годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину.

«Новые санкции направлены против тех, кто участвовал в депортации Россией украинских детей из регионов, находящихся под временным контролем России», — говорится в пресс-релизе.

Под санкциями оказались звезды российского шоубизнеса Олег Газманов, Николай Басков и Филипп Киркоров, солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, телеведущая Тина Канделаки, глава ВГТРК Олег Добродеев, ведущие Первого канала Артем Шейнин и Алексей Пиманов и другие.

Также под ограничения попали губернаторы нескольких регионов РФ.

Кроме этого, Австралия ввела санкции против компаний из оборонного, энергетического, горнодобывающего российских секторов, а также компаний, связанных с российскими закупками в Беларуси, Иране и КНДР. В списке указаны, в частности, Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», «Росгеология», «Юнармия», ЧВК «Патриот» и ЧВК «Редут».

Напомним, что Европейский Союз принял 13-й пакет санкций против России, в который вошли 88 юридических лиц и 106 физических лиц и ввел дополнительные ограничения на экспорт электрических трансформаторов, компонентов для производства и разработки беспилотников.