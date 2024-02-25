Путину аукнулось 1 Альфред Кох

25.02.2024, 9:49

12,196

Альфред Кох

Бумеранг из Вашингтона прилетел неожиданно.

Что же происходит с американской помощью, которой так не хватает ВСУ? Как пишет один из самых информированных по ситуации в Конгрессе источников, издание The Hill (то есть «Холм» - имеется в виду Капитолийский холм в Вашингтоне, где и стоит здание Конгресса) на сегодня ситуация такова.

Ультра-консервативные конгрессмены-республиканцы (попросту - трамписты) грозят спикеру Джонсону отставкой в случае, если он поставит на голосование законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню.

В свою очередь демократы (чьими голосами, в конечном итоге трамписты отправили в отставку предыдущего спикера - Кевина Маккарти) гарантируют, что в этот раз они не пойдут у них на поводу и отстоят Джонсона если он поставит на голосование этот законопроект.

На конгрессменов произвела сильное впечатление смерть Алексея Навального и общее отношение к Путину, в связи с этим, заметно поменялось. Его звериное мурло вдруг отчетливо нарисовалось и вся эта слегка уже поднадоевшая им картинка войны в Украине заиграла какими-то новыми, зловещими красками…

The Hill пишет, что теперь уже Джонсон хочет встретится с Байденом (причем, почему-то один на один) и на этой встрече все решить по этому вопросу. Будет ли Байден с ним встречаться и когда - пока неясно.

Так неожиданно страшная смерть Алексея Навального помогает Украине в борьбе с их общим врагом - путинским режимом.

Думал ли Путин, когда убивал его, как неожиданно и в каком месте ему аукнется это убийство? Неисповедимы пути Господни: ведь Господь хоть и не злонамерен, но изощрен. Может, действительно, этим своим преступлением исчерпал плешивый фюрер чашу Его терпения?

Боже, какое уже по счету дно они пробили этими издевательствами над его трупом и его матерью. Они так его боятся, что даже мертвый кусок плоти вызывает у них страх народного восстания.

Как в перенасыщенный солевой раствор нельзя положить даже крупицу соли, без риска превратить его весь в кристалл, так и прилюдно положить это тело в землю нельзя без риска что вся их власть рухнет. Ведь сказано в Писании, что «если они замолчат, то камни возопиют» (Лука 19:40).

И там же: «ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне…» (Лука 19: 43-44)

И эта «тварь дрожащая» (я не боюсь назвать его по имени: Владимир Путин) после своих «выборов» будет нас уверять что за него проголосовали 70-80 (или сколько он там себе нарисует?) процентов россиян? Серьезно? А что же ты, с такой-то поддержкой, так боялся даже мертвого Навального?

Не, ребята, даже мертвый праведник еще опасен для тиранов. Вот уж воистину: герои не умирают. Поэтому: героям - слава! И… конечно:

Слава Украине!

Альфред Кох, «Телеграм»