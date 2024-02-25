«Мечтали жить в деревне и работать на себя» 2 25.02.2024, 10:18

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Белорусская семья рассказал о том, сколько денег приносит им агроусадьба.

Жизнь в деревне считается дешевле, чем в городе, но что на самом деле? Евгения и Александр проверили эту теорию на практике, оставив Минск и уехав далеко от столицы. Они называют это «репетицией жизни на пенсии» и рассказали onliner.by про свои траты.

— Хотела бы поделиться нашим опытом ведения бюджета. Может, для кого-то он будет если не полезным, то хотя бы интересным.

Мы семья коренных минчан не в первом поколении, которая переехала жить в деревню. С 2014 года владельцы агроэкоусадьбы «Вилейская околица». Кстати, история нашего знакомства началась в деревне, где находится усадьба.

Сразу скажу, что следить за расходами мы стали только полтора года назад, когда обстоятельства сложились так, что мы были вынуждены переехать жить в деревню. Вместе с мужем стали самозанятыми и доход получаем только от сдачи в аренду агроусадьбы. До этого усадьба была дополнительным доходом.

Раньше мы не особо смотрели на цены: сколько бы ни зарабатывали, всегда деньгам находилось применение, хотя многих трат можно было избежать, если бы вели строгий учет. Сейчас, поскольку доход у нас теперь неравномерный, то густо, то пусто, я была вынуждена вести наши расходы и доходы, чтобы понимать, сколько денег нам нужно саккумулировать за сезон, чтобы затем хватило на время, когда агроусадьба не сдается.

В среднем наш годовой доход за вычетом налогов составляет 21600 рублей, это около 1800 рублей в месяц. Первым делом мы совершаем обязательные платежи:

интернет и телевидение — 50 рублей в месяц;

мобильная связь — 50 рублей в месяц;

газ мы покупаем в баллонах — 15 рублей в месяц;

траты на электричество колеблются от 80 до 200 рублей в месяц, это зависит от того, сдаем мы дом или нет;

на дрова в отопительный сезон уходит 150—180 рублей в месяц.

Иногда в обязательные платежи попадает карта рассрочки. Недавно пришлось купить посудомоечную машину, и к нашим обязательным платежам добавилось 197 рублей в месяц. Этих трат, конечно, можно избежать, хотя и не всегда получается.

Еще одна обязательная статья расходов — это наши животные. У нас есть собака, кот, куры и четыре спасенные дикие птички. На их содержание уходит 200 рублей в месяц, на лекарства — 40 рублей в месяц, на моющие средства — от 30 до 80 рублей.

Еще есть такая статья расходов, как бензин. Машину заправляем на 170 рублей в месяц. Это благодаря тому, что многие поездки кооперируем с соседями.

На продукты тратим 700—800 рублей в месяц. Питаемся мы разнообразно, но много времени уходит на готовку, так как никаких полуфабрикатов не покупаем, все делаем сами. Выручают также сезонные заготовки.

Итого: на жизнь хватает, но очень впритирку, отложить в кубышку не получается совсем.

Развлечения у нас бесплатные — лодки, велосипеды, прогулки по лесу. Траты на одежду тоже минимальные, вещей за жизнь накопилось много, а поводов, чтобы их выгулять, мало.

Вообще спонтанных покупок мы практически не делаем. Овощи и фрукты покупаем на оптовом рынке и храним в своем погребе. За все покупки стараемся рассчитываться банковской картой с хорошим кешбэком. Иногда неизбежно возникают непредвиденные траты — лечение зубов, ремонт машины и другие.

Конечно, при таких доходах ездить куда-нибудь на отдых или оздоровление сложно, но мы и раньше не особо ездили, зато теперь живем постоянно за городом и можем свой день планировать самостоятельно. Своего рода репетиция жизни на пенсии.

А что касается «копить на мечту», то наша мечта была жить в деревне и работать на себя. Пусть вынужденно, но она реализовалась. Теперь приходится жить экономно, чтобы наша мечта оставалась реальностью.