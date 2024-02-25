закрыть
25 февраля 2024, воскресенье, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Оккупанты из ЧВК «Медведь» устроили стрельбу и избили посетителей кафе в Крыму

7
  • 25.02.2024, 10:25
  • 6,512
Оккупанты из ЧВК «Медведь» устроили стрельбу и избили посетителей кафе в Крыму

«Русский мир» как он есть.

Российские оккупанты отпраздновали «день защитника отечества» во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, 23 февраля в поселке Черноморское (Крым) пьяные наемники ЧВК «Медведь» (81 бригада) ворвались в кафе «Крепость», открыли стрельбу из автоматов и жестоко избили гражданских.

Предварительно установлено, что в результате жестокой драки пострадало несколько женщин и мужчин. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

«Двое лысоватых хамоватых мужчин, которые избивали посетителей, оказались военными при должности. Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения «Медведи». Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям.

Когда мы пытались выяснить имена этих людей, нам сообщили, что дело будут пытаться замять. Это сообщили люди, имеющие отношение к военным, скажем так. Уже завтра мы едем в военную прокуратуру подавать заявление», — рассказала одна из пострадавших.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Убит за Будапештский меморандум
Убит за Будапештский меморандум Ирина Халип
Пять сценариев завершения войны в Украине
Пять сценариев завершения войны в Украине Анатолий Амелин
Они боятся суда
Они боятся суда Леонид Судаленко
Путин стал уязвимым
Путин стал уязвимым Дуг Клейн