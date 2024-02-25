Оккупанты из ЧВК «Медведь» устроили стрельбу и избили посетителей кафе в Крыму 7 25.02.2024, 10:25

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«Русский мир» как он есть.

Российские оккупанты отпраздновали «день защитника отечества» во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, 23 февраля в поселке Черноморское (Крым) пьяные наемники ЧВК «Медведь» (81 бригада) ворвались в кафе «Крепость», открыли стрельбу из автоматов и жестоко избили гражданских.

Предварительно установлено, что в результате жестокой драки пострадало несколько женщин и мужчин. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

«Двое лысоватых хамоватых мужчин, которые избивали посетителей, оказались военными при должности. Они выпивали и отмечали 23 февраля в кафе. Они конфликтовали с людьми в кафе, им что-то не понравилось, и они вызвали подкрепление из подразделения «Медведи». Вооруженные люди в масках ворвались на балкончик заведения, где люди общались и курили, и начали их избивать. Причем конфликт изначально у них возник не с людьми на балконе. Моего молодого человека посадили на стул и начали жестоко избивать дубинками. Также досталось его брату, который пытался за него заступиться, и друзьям.

Когда мы пытались выяснить имена этих людей, нам сообщили, что дело будут пытаться замять. Это сообщили люди, имеющие отношение к военным, скажем так. Уже завтра мы едем в военную прокуратуру подавать заявление», — рассказала одна из пострадавших.