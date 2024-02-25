WSJ: SpaceX Маска мог заблокировать интернет на Тайване 7 25.02.2024, 10:32

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Нарушив сделку с правительством США.

Американская компания SpaceX Илона Маска могла заблокировать спутниковый интернет на Тайване. Это является нарушением соглашения с правительством США.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Американский конгрессмен Майк Галлахер направил письмо Илону Маску, поскольку источники сообщили возглавляемому им комитету, что спутниковый интернет неактивен на Тайване.

«SpaceX, возможно, прекращает предоставлять услуги широкополосного доступа к интернету на Тайване и вокруг него, возможно, нарушая договорные обязательства SpaceX с правительством США», - написал Галлахер в письме, которое получило в распоряжение WSJ.

Конгрессмен выразил обеспокоенность, включая о военном персонале США в случае «китайской военной агрессии против Тайваня».

По данным издания, Тайвань использует военные спутники Starshield от SpaceX, предоставляющие услуги разведывательным и военным ведомствам.

Правительство США потратило на этот проект более 100 млн долларов. Конгрессмен требует предоставить информацию о работе спутников до 8 марта.