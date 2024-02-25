«Либо квалификация экипажа А-50 была на уровне сантехников, либо ВСУ что-то совместили» 1 25.02.2024, 10:47

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Военный эксперт раскрыл детали уникальной операции по ликвидации «летающего радара» РФ.

23 февраля Россия потеряла уже второй за войну самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОУ) А-50.

Операция по его ликвидации - это огромный успех военных Украины. Ситуацию прокомментировал в своем блоге в Telegram российско-израильский журналист, военный эксперт Сергей Ауслендер:

«Не успел я, значит, поинтересоваться, чем украинцы завалили А-50, как они сами же и ответили (я предполагал, но не был уверен), что это С-200. Напомню, что, по российским же данным, самолет был поражен примерно в 250 км от фронта. Но не все так просто. Дальнобойность комплекса высочайшая, возможно, самая высокая в мире. В модификации, скажем, «Вега-М» - 250 км. У «Дубны» - до 300 км. Но радар комплекса при включении в активный режим светит так, что видно из космоса.

Отсюда вывод: если просто вот С-200 включил радар, навелся и пустил ракеты, значит квалификация экипажа на А-50 была на уровне сантехников. Не заметили пуск, а когда обнаружили ракеты, было поздно пить «Боржоми» или отстреливать тепловые ловушки. Я больше склоняюсь к версии, что украинцы - народ весьма креативный, что-то с чем-то совместили. Например, радар от «Пэтриот» с пусковыми С-200 или еще чего посложнее: ракеты пускают в пассивном режиме без подсветки цели, а потом врубают станцию и на конечном участке наводят. Но как бы там ни было, два «летающих радара» за месяц - очередной рекорд этой войны».