В Беларуси изменили закон об отопительном сезоне 1 25.02.2024, 11:05

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Когда отключат тепло в домах?

Правительство Беларуси приняло постановление №113 21 февраля 2024 года, в котором изменило порядок начала и проведения отопительного сезона в стране. Закон был опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступил в силу, передает «Телеграф».

В Совмине постановили, что в жилых домах, общежитиях, театрах, общегородских банях Беларуси отопительный сезон будет стартовать, когда средняя температура в течение трех суток подряд (ранее 5 дней) будет +8°C и ниже.

Что касается социальных объектов, школ, детских садов и медучреждений, то чиновники решили включать отопление, если средняя температура на протяжении трёх суток (ранее 5 дней) будет +10°C и ниже.

В административных зданиях, промышленных помещениях и т.п. начало отопительного сезона в правительстве не меняли.

В то же время, чиновники приказали всем отопительным организациям в осенне-зимний сезон руководствоваться решениями «республиканской оперативной группы по оптимизации режимов теплоснабжения и экономного использования топлива и энергии».

Что касается отключения отопления, то изменений в законах не произошло. Согласно правилам, отключение отопления в жилых домах Беларуси производят при среднесуточной температуре в 8 градусов тепла по Цельсию и выше в течение трех суток. Например, в 2023 году отопление в стране начали перекрывать с 10 апреля, а в 2022 году — в начале мая.

Глядя на аномальную погоду в феврале, можно предположить, что в этом году отключение отопления может произойти и в марте. Но это не точно.