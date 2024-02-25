«В шутку могу назвать Влада гномом» 6 25.02.2024, 11:30

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Белорусская пара поделилась своей необычной историей.

Саша любит ужастики, а Владу они совсем не по душе. Еще девушке нравится проводить вечера вдвоем, а вот парень не прочь потусоваться в компании друзей. За годы отношений они научились находить компромиссы по сотням поводов. Но есть отличие, которое заметит любой: Саша выше Влада примерно на 7 сантиметров (а любовь к каблукам никто не отменял). Сайт onliner.by рассказал историю белорусской пары, которая не вписывается в привычные рамки.

«Меня всегда привлекали высокие девушки»

Саша — эффектная девушка с русыми волосами, а Влад — милый парень со слегка взлохмаченными кудрями. Во время нашего разговора ребята сидят, поэтому заметить их разницу в росте сложно. Кстати, девушки повыше нравились Владу всегда, хотя до встречи с Сашей такого опыта отношений у него не было. А вот в жизни Саши случалось всякое.

— До знакомства с Владом я была на паре свиданий с парнем, который был немного ниже 175 сантиметров. Не знаю, что чувствовал он, но мне разница в росте никакого дискомфорта не приносила.

Впрочем, друзья одного из парней все же отпускали не самые приятные комментарии на эту тему. Возможно, это и стало причиной разрыва. При этом Саша всегда воспринимала свой рост в 182 сантиметра как достоинство и мужчин ниже себя никогда не подкалывала.

Отношения героев начались со знакомства в Tinder три года назад. Правда, после первого мэтча девушка долго не отвечала. Тогда Влад проявил настойчивость: написал еще раз и попросил ссылку на аккаунт в любой соцсети, где Саша была бы поразговорчивее. Они продолжили общаться в Instagram. Наконец девушка согласилась и на свидание. О своем росте Влад написал еще до встречи, а еще аккуратно уточнил Сашин.

— Мы договорились встретиться в одном заведении, которое тогда только открылось. Как потом оказалось, мы с Сашей ехали на свидание в одной маршрутке! Позже узнали, что живем в плюс-минус одном районе Гомеля. Так что в тот вечер общаться мы начали еще на выходе из транспорта, — рассказывая это, Влад с нежностью смотрит на Сашу. — Что еще мне запомнилось: мы идем, разговариваем, и я так увлекся, что пошел на красный свет.

Настолько обалдел от ее красоты.

Саша говорит, что уже на первой встрече они оба поняли: симпатия взаимна. Никаких проблем в общении не было, да и внешне они сразу же приглянулись друг другу.

«На физкультуре я всегда стоял последним»

Так или иначе, но тема роста периодически всплывала в жизни каждого. Саша рассказывает, что в школе была самой высокой. Буллинга или брошенного в спину «Дылда!» не припоминает. Да и сейчас, стоит только прийти в новый коллектив или компанию, ей скорее говорят комплименты. История Влада немного другая.

— Если Саша на физкультуре стояла первой, то я долгое время — последним. Причем не только среди мальчиков, а среди всех детей. Ситуация изменилась в старшей школе, когда я все же подрос и обогнал некоторых девчонок. Никто мне ничего не говорил, но из-за роста я сам немного загонялся, — вспоминает Влад.

Сейчас среди друзей Влада есть два парня выше 190 сантиметров, с остальными какой-то особой разницы нет. А вот по части пар ребята сами называют свой случай редким.

— Я воспринимаю высокий рост Саши и как свое достоинство, — уверенно говорит Влад. — Сразу вспоминаю фото знаменитостей, где мужчина в паре ниже — тот же Стэйтем.

Я иногда шучу, что с низкой девушкой встречаться сможет любой, а вот с высокой — это задача не для слабых.

Кстати, перед знакомством с родителями Саша рассказала маме, что парень немного ниже. Когда Влад пришел в гости, то реплику по поводу его роста бросил младший брат девушки — на тот момент подросток, который был даже выше Саши. Влад говорит, что не потерялся и нашел что ответить. А так ни от семьи, ни от друзей обидных комментариев они не получают.

Бывает, что свое «ценное мнение» высказывают незнакомцы — тут уже случается всякое.

— Точно помню, как однажды нас за спиной обсуждала компания подростков, и все сводилось к росту. Еще Саша рассказывала, что как-то общие знакомые говорили между собой что-то в духе «Ха-ха, представь, у Саши парень ниже нее».

«Влад встает на цыпочки — считаю это милым»

Саша и сейчас не отказывается носить обувь на каблуках. По мнению девушки, при ходьбе расправляется спина и повышается самооценка. Но в такой обуви заметнее разница в росте: она увеличивается примерно в 1,5 раза. Но ребята все равно выходят в свет.

— Я не ношу туфли каждый день: все же мы живем не в 2007 году, когда все повально ходили на шпильках. Рядом с Владом я выбираю каблуки реже, хотя на мой день рождения надевала, и все было отлично. А так пойти на работу или еще куда-то — вполне.

Даже если девушка без каблуков, для поцелуя стоя Владу нужно немного привстать на цыпочки. Об этой фишке рассказывает Саша, и в ее тоне нет и капли негатива. Наоборот, она считает это милым.

— Спустя годы отношений я могу подколоть Влада и назвать его гномом. Но это только в случае, когда у меня очень веселое настроение, — смеется Саша. — Я понимаю, что у меня не совсем стандартный рост, и часто обращаю внимание на других высоких девушек. Но для меня это стать, а не недостаток.

Оказывается, у высокого роста Саши много преимуществ для обоих: девушка без проблем достанет что-то с полки повыше, а еще ей немного проще со снятием штор с карниза. Ну а чуть что, шутит Влад, для поклейки тех же обоев всегда можно взять стремянку.

— А еще я заметил, что высокий рост Саши мотивирует меня держать спину ровно. Так что это еще один плюс наших отношений, — подмечает парень. — Всем парням, которые переживают из-за роста, я могу сказать так: нужно слушать свое сердце, и если девушка нравится, то всегда стоит предпринять что-то для развития общения.

— Думаю, если раньше девушка не встречалась с парнем пониже, то ей может быть сложнее решиться на свидание, — рассуждает Саша. — Но я уверена: нужно пробовать и смотреть, будет ли комфортно и тепло от общения вживую. Советую сходить хотя бы на одно свидание, а там уже как пойдет.