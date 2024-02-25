Z-пропагандист Марков «прозрел» и заподозрил, что война свернула не туда 14 25.02.2024, 11:37

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Цели РФ в Украине выполнены с точностью до наоборот.

В рядах российских Z-патриотов спустя два года войны начало наступать «прозрение».

Один из самых активных пропагандистов России политолог Сергей Марков, подводя итоги «СВО», пришел к выводу, что она проиграна Россией.

С откровенным заявлением Марков выступил на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Первым итогом войны, по мнению Маркова, стало появление в мире новой одной из мощнейших армий - ВСУ.

Помимо этого, бойня привела к массовым жертвам и уничтожила в Украине остатки пророссийских настроений.

Сегодняшняя Украина монолитна в своей ненависти к РФ и неприятии «русского мира».

«Украинская государственность выдержала удар и процветает. Пророссийские настроения уничтожены. Население консолидировано вокруг власти. Глава страны Зеленский превратился в мировую политическую звезду первой величины. Страна получила столько оружия, сколько не могла себе представить… Инфраструктура, прежде всего энергетика, стабилизированы или мало пострадали», - пожаловался Z-политолог.

Отметил он также сильнейшую консолидацию Запада против России. Марков также сомневается в том, что Кремлю удастся заморозить эту войну.

«Запад… все еще надеется нанести поражение России. И Запад готов пока продолжать конфликт почти бесконечно», - констатировал ультрапатриот РФ.