Пашинян пошел ва-банк 7 25.02.2024, 12:13

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Никол Пашинян

Что теперь будет с ОДКБ?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «заморозке» участия Еревана в ОДКБ. Он, в частности, обвинил членов ОДКБ в отсутствии помощи во время конфликта в Нагорном Карабахе и высказал опасения о возможном предстоящем нападении Азербайджана. О том, что Ереван может покинуть организацию, политик говорил еще весной 2023 года, а осенью страна перестала участвовать в совместных учениях организации. В самой ОДКБ на сегодняшнее заявление Пашиняна ответили, что пока никаких обращений от армянских властей к ним не поступало.

Политологи Аркадий Дубнов и Темур Умаров рассказали «Новой газете Казахстан», что стоит за заявлениями армянского премьера и как это отразится на отношениях Еревана и ОДКБ.

Интервью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью телеканалу France 24. В нём он заявил, что Армения фактически «заморозила» свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Договор о коллективной безопасности, по нашему мнению, не был выполнен в отношении Армении, в особенности в 2021–2022 годах. Это не могло остаться без нашего внимания. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Пашинян.

В то же время Пашинян отметил, что вопрос о нахождении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня. Сама база расположена в Гюмри, по договору она будет находиться там вплоть до 2044 года.

Также премьер-министр сказал, что в октябре 2023 года Россия «открыто призывала армянское население поднять восстание и свергнуть власть».Тогда на Первом канале вышел фильм «Никол Пашинян: предвестник беды. Куклы наследника Тутти». В ответ послу России в Ереване Сергею Копыркину вручили ноту протеста.

Пашинян также отметил, что его волнует ситуация мобилизованного Дмитрия Сетракова. Он дезертировал и уехал в Армению, а там его похитили российские военные. Пашинян предупредил, что Ереван «не может терпеть незаконные действия на нашей территории» и что действия Москвы не останутся без ответа.

Отдельно премьер-министр Армении выделил тему отношений с Азербайджаном.

«Если Азербайджан считает Армению «западным Азербайджаном» и если к этому добавить недавние инциденты, то становится ясно, что это невозможно. Этот мир немыслим в данный момент.

Если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению», — подчеркнул Пашинян.

В заключении он заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев «хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении».

ОДКБ

В ОДКБ на данный момент входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В 2023 году Ереван сначала отказался проводить учения ОДКБ на своей территории, а затем не стал принимать участие в учениях спасательных служб «Скала-2023» в Беларуси. Также представители государства не приехали на саммит в Минске в ноябре.

«Если Армения де-юре примет решение о выходе из ОДКБ, то это произойдет после того как Ереван зафиксирует, что ОДКБ ушла из Армении. Я бы не сказал, что вопрос снят с повестки дня. Не исключаю, что Армения может принять решение о приостановлении или заморозке членства в ОДКБ», — говорил Пашинян еще в мае 2023 года.

Спустя несколько месяцев он объяснял, что Ереван сохраняет членство в организации, так как не хочет, «чтобы в ОДКБ неправильно поняли по какому-либо вопросу, и мы не хотим, чтобы мы неправильно поняли ОДКБ».

После нового заявления премьер-министра Армении в ОДКБ отметили, что «в Секретариат к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало».

«Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией в последнее время», — заявили в организации.

Эксперт по Центральной Азии, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров отметил, что Армения пока официально не отправила ноту о приостановке своего участия, как это в 2012 году сделал Узбекистан. Поэтому делать выводы о выходе страны из ОДКБ рано.

Политолог Аркадий Дубнов также сказал, что пока в истории организации не было прецедентов полного выхода из нее.

«Можно вспомнить пертурбации с входом и выходом Узбекистана, но Ташкент лишь заявил о вступлении, но так и не подписал главных уставных документов. Поэтому стране было легко решить вопрос о прекращении членства», — подчеркнул эксперт.

Также он заявил, что Пашинян в интервью «фактически констатировал существующее положение вещей, ставшее реальностью в результате прекращения участия Еревана в мероприятиях ОДКБ». Поэтому заявление премьер-министра о заморозке отношения «не выглядит сенсацией».

Еще в прошлом году в Ереване настаивали на политической оценке ОДКБ «захвата Азербайджаном нескольких участков армянской территории», на четком указании, где проходит армяно-азербайджанская граница и зона ответственности ОДКБ по обеспечении безопасности Армении.

«На эти вопросы ответа не было, и в Ереване решили, что дальше рассчитывать на военную помощь ОДКБ нет смысла», — объясняет Дубнов.

В целом, Умаров предложил рассматривать ОДКБ в двух плоскостях: официальной и реальной.

«Официально, то есть на бумагах, ОДКБ представляет собой военно-политический альянс, в котором главенствующую роль занимает Россия. И для участников этой организации Россия распространяет свой зонтик безопасности на их территории. И в случае, когда возникает опасность, Россия и другие участники ОДКБ обязаны вступиться за эту страну», — объясняет политолог, что из себя представляет организация в теории.

В реальности, по его словам, ОДКБ был бессилен в тех случаях, когда страны-участницы нуждались в «зонтике безопасности». Так было в Армении во время территориальных споров с Азербайджаном, так же было на протяжении территориальных конфликтов Кыргызстана и Таджикистана в 2021, 2022 и 2023 годах.

«С официальной точки зрения, [если Армения выйдет из ОДКБ], это большой урон для организации. Тогда снизится общий военный контингент ОДКБ, его маневренность и представленность в Южном Кавказе.

Если мы говорим про реальную плоскость, то ОДКБ вряд ли когда-либо можно было назвать эффективной организацией с точки зрения классического военно-политического альянса. ОДКБ всегда был организацией, благодаря которой Россия имела легальные и реальные основания для вмешательства во внутриполитическую ситуацию, чтобы авторитарные страны могли поддерживать друг друга в моменты кризисов. Поэтому с реальной точки зрения потери будут скорее имиджевые», — подчеркнул Умаров.

Дубнов в данном случае предлагает рассматривать отдельно отношения Еревана и Москвы — и отношения Армении и ОДКБ, несмотря на то, что Россия имеет решающее влияние и определяет политику организации как ее «мать-основательница».

«Я не думаю, что ОДКБ инициирует исключение Армении. Я полагаю, что сейчас начнется громкая пропагандистская риторика из Москвы или от некоторых столиц ОДКБ в адрес Армении в ответ на заявление Пашиняна. Но до полного разрыва отношений дело не дойдет, потому что это невыгодно Москве», — сказал он.

Само решение Армении о «заморозке», по словам Умарова, стало доказательством новой меняющейся роли России в постсоветском пространстве, которая начала свой отсчет с начала вторжения в Украину. По его мнению, с одной стороны, у Москвы слабеет реальный инструментарий для влияния на соседей, с другой — происходит сближение в странах Центральной Азии после начала войны.

«Мы действительно в нынешний момент наблюдаем трансформацию российского присутствия в этом пространстве. И пока что неизвестно, к чему это приведет», — отметил эксперт.

В то же время политологу кажется логичным решение Еревана приостановить свое участие в организации, «потому что ОДКБ, по сути, подвел Армению».

Одним из главных заявлений Пашиняна во время интервью стали его опасения по поводу возможного нападения со стороны Баку.

В МИД Азербайджана слова премьер-министра Армении назвали «безосновательными обвинениями», которые «призваны нанести очередной удар по мирному процессу, намеренно нагнетая напряженность в регионе».

«Заявления о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению на Армению, а также о том, что Азербайджан якобы не придерживается международных правовых норм, делаются в попытке исказить реальность и обмануть международное сообщество», — говорится в комментарии министерства.

При этом Дубнов обращает внимание, что

все высказывания Пашиняна «не случайно сделаны в интервью французам».

Он подчеркивает, что это происходит «в момент очень важных переговоров, результатом которых стали гарантии Франции, данные Еревану, о поставке оборонительного оружия».

«Средства ПВО очень важны для Армении для упреждения возможных новых попыток Азербайджана решить свои проблемы военным путем», — говорит Дубнов.

По его мнению, именно эта возможность стала триггером в отношениях Армении с ОДКБ. Если Ереван утратил какую-то безопасность, обеспечиваемую Москвой и ОДКБ, то сейчас пытается получить ее в отношениях с Францией.

«Руководство Армении, дрейфуя от России, рассчитывает путем закупок оружия сблизиться с Парижем, полагая, что он поможет в противостоянии с Азербайджаном, но это могут оказаться напрасные надежды», — писал осенью 2023 года директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Тогда же Франция пообещала поставить вооружения Армении, в том числе системы ПВО. После новых переговоров глав минобороны страны договорились о продолжении сотрудничества.

«Скажу о ракетах малой, средней и иной дальности: если Армения будет нуждаться в них, то эти ракеты также будут переданы в ваше распоряжение», — заявил глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню 23 февраля.

В таких условиях Дубнову совершенно понятен «демарш» Пашиняна. Он называет его «отчасти оправданным», но «весьма рискованным в том случае, если Азербайджан примет это как сигнал к ускорению новых военных актов в отношении Армении».

«Это также накладывает на Францию очень высокую ответственность в отношении взятых на себя обязательств по военным гарантиям безопасности Армении. Это очень тонкое обстоятельство, говорящее о том, что Никол Пашинян идет ва-банк», — подытожил Дубнов.

Он также обратил внимание на обмен «инфовыстрелами» между Баку и Ереваном, прозвучавшими 23 февраля. Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций на восточном секторе границы с армянской стороны, но заявило, что ответного огня не допустило, чтобы не допустить эскалации напряженности.

Минобороны Армении опровергло это сообщения, и, если обычно такие ссылки на «военные провокации» со стороны Армении обычно служили поводом для жесткого ответа Баку, то в этот раз там демонстративно проявили свое миролюбие. Этот нехитрый месседж должен служить сигналом готовности к продолжению двусторонних контактов, как это было обозначено в ходе недавнего рандеву Алиева и Пашиняна в Мюнхене, замечает эксперт.