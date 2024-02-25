BILD: Российские войска вошли в Ласточкино и Работино 25.02.2024, 12:46

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В Генштабе ВСУ заявили о боях за населенные пункты.

Российские войска вошли в Ласточкино возле Авдеевки и Работино на Запорожском фронте.

Об этом сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке. Он сопоставил видеозаписи с фронта с картой местности и пришел к следующим выводам:

В Запорожской области ВС РФ продолжают ликвидацию выступа вокруг Работино. За последнее время они вновь захватили бóльшую часть села. «Несколько тысяч украинских солдат погибли при освобождении этого села в прошлом году. А несколько тысяч россиян погибли в боях за него в июне-августе 2023 года», — напоминает аналитик.

В Донецкой области российские войска вошли в село Ласточкино в 2 км к западу от Авдеевки. Ранее ВСУ отступили из села Степовое на том же направлении.

Под подсчетам Репке, всего за последние четыре дня Украины потеряла четыре села на разных участках фронта. «Сегодняшний уровень поддержки Запада приведет к победе России в среднесрочной перспективе», — констатирует аналитик.

Информацию о захвате Ласточкино войсками РФ подтвердили аналитики DeepState.

«Враг оккупировал Ласточкино. Продолжают давить на Северное и Орловку», - говорится в сообщении.

Также захват поселка подтверждает боец 24 ОШБ «Айдар» с позывным «Осман». В своем Telegram-канале он сообщил, что украинские подразделения покинули Ласточкино во избежание потерь в личном составе и чтобы россияне не смогли перекрыть логистические пути.

В то же время в утреннем сводке Генштаба ВСУ сообщили, что в течение 24 февраля украинские защитники отразили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское Донецкой области.