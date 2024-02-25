Как белорусам провезти наличные через границу, чтобы не потерять часть денег 25.02.2024, 12:54

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Важные детали.

Таможенники стали активнее проверять, какие суммы наличных ввозят физлица в Беларусь и вывозят из страны. «На особом контроле в таможенных органах стоит вопрос о незаконном перемещении наличных денежных средств», — заявляют в ГТК.

Сайт zerkalo.io поясняет, какие ограничения есть по провозу денег через границу и какие санкции грозят за нарушение этого требования.

«За 2023 год установлено свыше 1 тыс. фактов незаконного перемещения наличных денежных средств через белорусский участок таможенной границы ЕАЭС, сумма изъятой валюты в белорусских рублях составила более 17,37 млн рублей», — сообщает Государственный таможенный комитет.

Сколько наличных изъяли в целом за 2022-ой, чтобы сравнить с прошлогодним показателем, в открытых источниках не удалось найти. За январь-июнь 2023-го эта сумма была на уровне 4,5 млн рублей. То есть за второе полугодие таможенники заметно нарастили общую сумму изъятых наличных. При этом за 2021 год эта сумма составила порядка 10,4 млн рублей.

Напомним, при пересечении границы — как на выезде из страны, так и при возвращении — надо декларировать наличные, если их общая сумма превышает 10 тысяч долларов на человека. Причем важно помнить, что речь именно об американской валюте. Если провозить, к примеру, 10 тысяч евро, то их конвертируют в доллары и, скорее всего, конфискуют сумму превышения лимитов.

Если ввозимая или вывозимая сумма меньше либо равна 10 тысячам долларов, в письменной форме декларировать ее можно по желанию.

Есть еще один важный нюанс: с 2020 года при провозе суммы более чем 100 тысяч долларов за один раз вместе с таможенной декларацией надо предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Таким доказательством могут быть банковские документы о совершении конверсионных операций, снятии наличных со счета, получении кредита. Также можно предъявить документы о полученном наследстве или о дарении. Если же документы не предостав ить, провезти такую сумму через границу нельзя. Максимум — 10 тысяч долларов (в этом случае пояснять, откуда они взялись, не надо).

Как могут наказать за «лишние» деньги (помимо конфискации)

За нарушение порядка ввоза и вывоза из Беларуси наличных денежных средств предусмотрена административная и уголовная ответственность. Если попытаться провезти без декларирования сумму наличных от 10 до 30 тыс. долларов, за это накажут административно. За такое правонарушение грозит штраф от 5 до 30 базовых величин (на сегодня это от 200 до 1200 рублей) с конфискацией незадекларированных наличных или без конфискации (то есть тут как повезет, но часто «лишние» средства все же забирают).

Если при таможенном декларировании наличных денег представить недействительные документы, подтверждающие их происхождение, в случаях, когда представление таких документов необходимо, за это накажут штрафом в размере до 30% от суммы налички, перемещаемой через границу.

При этом незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных в крупном размере влечет уже уголовную ответственность. В таком случае грозит или штраф, или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

В январе-июне 2023 года только после проверок брестскими таможенниками перевозимых сумм наличных Также за 6 месяцев текущего года по фактам незаконного перемещения наличных денежных было заведено 13 уголовных дел. А изъята сумма наличных превысила 1 млн 700 тыс. рублей.

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Если границу пересекают близкие родственники, то все наличные могут находиться у одного из них. А если это пара в незарегистрированных отношениях, дальние родственники или просто друзья, то у каждого при себе должна быть своя часть наличных.

В Государственном таможенном комитете приводят пример: границу пересекает семья из четырех человек — родители и их двое несовершеннолетних детей. На каждого можно провезти без декларирования до 10 тысяч долларов (в том числе на каждого из несовершеннолетних).

«Если денежные средства находятся у одного из членов семьи, рекомендуем всем членам семьи одновременно следовать при пересечении границы через зону таможенного контроля для возможности в случае проведения таможенного контроля предоставления перемещаемой валюты, — уточняют в ГТК. — Такой подход не распространяется на случаи, когда следующие через таможенную границу граждане не являются членами одной семьи».

То есть если едет пара, которая находится в незарегистрированных отношениях, и везет на двоих сумму от 10 тысяч долларов с небольшим «хвостом» до 20 тысяч (для одного — превышение, на двоих — норма), то в таком случае нужно, чтобы каждый при себе хранил свою часть денег. Иначе на границе могут быть проблемы — посчитают превышение и «лишние» деньги конфискуют.