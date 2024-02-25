Вернувшиеся с войны оккупанты устроили в России настоящий террор 25.02.2024, 13:11

Стало известно о новых громких случаях.

Российские оккупанты с каждым днем совершают все больше преступлений на территории РФ. Несмотря на то, что информация об этом замалчивается, отдельные случаи все же становятся известны. Но факт налицо: теперь россияне боятся своих «защитников», которые устроили дома настоящий террор.

Подробнее об этом пишет OBOZ.UA.

Рост насилия и убийств

Итогом двух лет войны с Украиной стал резкий рост насилия в РФ. Анна Ривина, руководитель центра «Насилию.нет» подчеркивает, что статистика такого роста – лишь верхушка айсберга: военное время значительно ее искажает, вынуждая жертв реже обращаться в полицию.

По данным только из открытых источников, вернувшиеся из Украины оккупанты уже убили в России 51 человека, а счет избиениям, изнасилованиям, грабежам и т.д. идет на тысячи.

Например, бывший «вагнеровец» вместе с подельниками убил двух аниматоров на Кубани, в Красноярском крае еще один «защитник» заживо сжег двух женщин. Массовые убийства произошли в Карелии, где бывший наемник вместе с подельником зарезали шесть человек, а в пожаре в костромском клубе, который устроил контрактник, погибли 13 человек.

Вернувшиеся из Украины Z-«освободители» также уже полным ходом обворовывают и грабят россиян. Например в Емельяново (Красноярский край) бывший «вагнеровец» Сергей Юшков пытался взломать дверь в одной из квартир. Перепуганные соседи вызвали полицейских, те пытались задержать «защитничка», однако он напал на правоохранителей и избил их. В общем, с трудом, но буйного оккупанта все же задержали.

Интересно, что Юшков был четырежды (!) судим за кражи и разбойное нападение. Он отбывал срок в колонии строго режима, где его и завербовали воевать против украинцев. Через полгода оккупанта помиловали, он вернулся домой и взялся за старое.

А в Белгородской области военнослужащие «второй армии в мире» занялись вымогательством и грабежами. Двое из этой банды попали на видео камер наблюдения в магазине… магии. Сначала военные начали вымогать деньги, так как якобы арендатор им должен. Но после объяснений сотрудников магазина, что они новые арендаторы, оккупанты попросту забрали товар.

Мягкие приговоры

Российские военнослужащие, совершившие преступления уже на территории РФ, в большинстве случаев отделываются очень мягкими приговорами. Причем это касается даже ранее судимых по тяжким статьям уголовного кодекса РФ.

Например, всего 25 тысяч рублей (около 7, 5 тыс. гривен) штрафа получил бывший «вагнеровец» Илья Метлицкий после нападения на девушку.

Ранее он уже был судим в Петербурге за убийство своей подруги с особой жестокостью. Метлицкий вонзил в нее нож около 100 раз, затем сделал селфи с телом и, воспользовавшись телефоном своей жертвы, перевел с ее счета себе деньги.

В 2019 году суд приговорил его к 16 годам колонии, а в декабре 2022-го убийца отправился на войну в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Спустя время выживший оккупант вернулся домой и уже в декабре 2023 г. Метлицкий подкараулил свою новую жертву, устроил ДТП, а затем разбил лобовое стекло в машине девушки. После этого он въехал на своем авто в бампер ее машины. Через несколько часов после этого Метлицкий схватил девушку за шею и попытался вколоть ей в грудь шприц с кровью.

Но судья посчитала смягчающими обстоятельствами наличие у оккупанта госнаград и то, что Метлицкий подписал контракт с минобороны РФ (готовится к новой отправке на войну). Итог – всего лишь штраф.

А вот вернувшийся с войны без ноги Илья Кулинич из города Шахты Ростовской области избил полуторогодовалую падчерицу. Причем он заснял на видео измывательства над ребенком и отправил его подруге своей новоиспеченной жены. Запись попала в сеть и местные жители создали петицию, в которой потребовали как минимум забрать девочку из семьи.

В итоге оккупант и его супруга получили всего лишь административное наказание: мать за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, а военный — за побои ребенка. Максимальное наказание за это — 15 суток ареста или штраф до 30 тысяч рублей.

Маньяки и убийцы, помилованные Путиным и выжившие в Украине, возвращаются домой – и это наводит ужас на россиян. Они говорят, что вся Россия теперь поле боя. Один из последних вернувшихся с войны – житель Владивостока Георгий Повилайко, приговоренный к 24 годам колонии за убийство и изнасилование матери двух детей.

Он был ранен и вернулся домой всего после трех месяцев «службы». Местные жители не сомневаются, что скоро он снова начнет убивать.