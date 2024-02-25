В Варшаве неожиданно умер главный редактор «Белорусы и рынок» Андрей Александрович 1 25.02.2024, 13:57

6,054

Названа вероятная причина.

Известный белорусский журналист, главный редактор газеты «Белорусы и рынок» Андрей Александрович скоропостижно скончался в Варшаве, сообщил его друг Северин Квятковский.

«На данный момент известно, что было острое воспаление поджелудочной железы», – написал Северин Квятковский.

Журналисту было 49 лет.

Информацию подтвердила Белорусская ассоциация журналистов.

Андрей выехал из Беларуси во второй половине 2023 года и находился в Варшаве. Он занимался развитием издания «Белорусы и рынок» и был его главным редактором.