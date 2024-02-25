В Варшаве неожиданно умер главный редактор «Белорусы и рынок» Андрей Александрович

В Варшаве неожиданно умер главный редактор «Белорусы и рынок» Андрей Александрович1
- 25.02.2024, 13:57
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Названа вероятная причина.
Известный белорусский журналист, главный редактор газеты «Белорусы и рынок» Андрей Александрович скоропостижно скончался в Варшаве, сообщил его друг Северин Квятковский.
«На данный момент известно, что было острое воспаление поджелудочной железы», – написал Северин Квятковский.
Журналисту было 49 лет.
Информацию подтвердила Белорусская ассоциация журналистов.
Андрей выехал из Беларуси во второй половине 2023 года и находился в Варшаве. Он занимался развитием издания «Белорусы и рынок» и был его главным редактором.