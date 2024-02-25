Как победить Путина: в России озвучили главное условие 4 25.02.2024, 14:25

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Ольга Романова

Ответ проще, чем кажется.

Победить главу РФ Владимира Путина - просто. Надо, чтобы победила Украина.

Об этом «24 Каналу» заявила глава благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольга Романова, отметив, что стоит всеми силами помогать украинскому государству. Надо, в частности, усилить санкции.

«Куча российских людей, которые имеют непосредственное отношение к военно-промышленному комплексу, к войне, не под санкциями и прекрасно чувствуют себя в Марбельях, в Америках», – сказала Романова.

На Лазурном побережье отдыхают бывшие сотрудники КГБ и сенаторы. Глава благотворительного фонда «Русь сидящая» отметила, что те россияне, которые развязали войну, на войне же сейчас поднимаются и живут в Европе. Поэтому надо ввести ограничения.

«Не знаю, почему такие санкции слабые. Почему в Украине помощь не увеличивают? Вот, это та самая европейская политика, американская политика, выборы и тому подобное», – добавила Ольга Романова.