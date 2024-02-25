В Лиде из смотровой ямы горящего гаража спасли мужчину

В Лиде из смотровой ямы горящего гаража спасли мужчину1
- 25.02.2024, 14:32
Процесс показали на видео.
В Лиде из смотровой ямы горящего гаража спасли 42-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сообщение спасателям о горящем гараже по улице 1-ой Хасановской поступило сегодня в 05:48.
По адресу отправились 4 пожарных расчета. В гаражном кооперативе горел один из боксов, наружу выбивался плотный дым. Двери оказались закрыты.
Работники МЧС вскрыли ее, внутри горел легковой Renault, в гараже было плотное задымление. В смотровой яме спасатели обнаружили мужчину, вынесли его на улицу и передали медикам. В тяжелом состоянии его госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы.
Пожар ликвидировали. Огнем повреждено авто. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС.