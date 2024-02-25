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«Ник и Майк»: После унижения в Казани Лукашенко едва привели в чувство

  • 25.02.2024, 14:57
  • 1,228
«Ник и Майк»: После унижения в Казани Лукашенко едва привели в чувство

Прием был странным.

Лукашенко слетал в Казань. Прием был странным. Мероприятие еще страннее, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Общение в основном на уровне руководителя региона, у которого независимости уж точно не меньше, чем у хунты на текущий момент - Рустам Минниханов, единственный, кого Путин не «ротировал», как ни пытался. С Путиным Лукашенко пообщался только кратко и «на ногах».

Само мероприятие получилось настолько альтернативно зрелищным, что президент Казахстана Токаев жестко потроллил Путина, публично назвав увиденное «очередным российским аналоговнетом».

В общем, после участия в массовке в рамках странного «предвыборного» мероприятия Путина Лукашенко привели в чувство и доставили на участок для «голосования» в Минске.

Наговорил много, но мы отметим лишь два момента.

1. Константин Черненко, голосовавший на «едином дне голосования за депутатов верховного совета РСФСР» в 1984, тоже думал о перспективах.

2. В пассаже про Армению интересно то, что Лукашенко анонсировал передел мира, при котором «малым и компактным» лучше не высовываться, чтобы не потерять, что есть.

Тут вспомним возможные «молдавские сценарии» и в очередной раз констатируем, что диктаторов нужно останавливать вовремя и жестко. Иначе до самого последнего момента в бункере будут надеяться на вундерваффе, уничтожая сотни тысяч жизней в бессмысленной войне.

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