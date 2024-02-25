Битва за будущее 5 Виталий Портников, «Радио Свобода»

25.02.2024, 15:05

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Виталий Портников

Развертывается ее ключевой эпизод.

Современнику – в особенности находящемуся на территории истязаемой Украины – российское нападение может показаться совершенно исключительным событием. Разрушенные города, налеты вражеской авиации, ракетные бомбардировки, школы в бомбоубежищах – и все это в ХХI веке, после двух страшных мировых войн, после всего этого «никогда больше»…

Но если внимательно присмотреться к карте военных действий практически столетней давности – когда российские большевики собирали воедино уничтоженную революциями империю, – мы заметим странную закономерность и вновь убедимся, что Владимир Путин никогда ничего не придумывает, лишь повторяя ходы своих кровавых предшественников.

Для выпускников советских, да и российских школ те события воспринимаются исключительно в ракурсе Гражданской войны. То, что Россия после краха царизма столкнулась и с внутренними противоречиями, и с сильным национальным движением «на окраинах», никогда особо не подчеркивалось: «националисты» изображались как все та же «буржуазия» или «агенты интервентов» (ну, собственно, как и сейчас). Но реальность состоит в том, что после утверждения власти в губерниях Советской России большевики принялись за уничтожение новых национальных государств. Собственно, никакими государствами они их никогда и не считали.

Даже когда условия Брестского мира потребовали от правительства большевиков признания независимой Украины, Ленин продолжал считать это временной уступкой, а его эмиссар в Киеве – будущий глава Совнаркома оккупированной Красной Армией Украины Христиан Раковский – вел в Киеве одновременно переговоры с правительством гетмана Павла Скоропадского и тайные консультации с бывшим главой Народного секретариата Украинской Народной Республики Владимиром Винниченко о свержении гетмана.

Нетрудно заметить и другое: после окончательной оккупации и подчинения Украины практически все остальные независимые государства на постимперском пространстве посыпались, как домино, что и дало возможность в 1922 году провозгласить фейковый Советский Союз. И да, большевики – при всех их лозунгах о «мировой революции» – оставались шовинистами (что даже с некоторым удивлением констатировал сам Ленин) и претендовали именно на территорию Российской империи.

Просто на уничтожение Польши, Финляндии и стран Балтии у них элементарно не хватило сил, но почти через два десятилетия они вернутся с новыми силами и новым союзником – Адольфом Гитлером. Ну и картина, конечно же, будет неполной, если мы не добавим к ней яркой краской равнодушие изувеченного Первой мировой цивилизованного мира, пытавшегося как-то помочь новым странам, но привычно воспринимавшего их как все ту же Россию. В начале 30-х об этом периоде истории с горечью напишет один из классиков украинской поэзии Александр Олесь:

Коли Україна в нерівній борьбі

Вся сходила кров’ю і слізьми стікала

І дружної помочі ждала собі,

Європа мовчала.

Практически ту же политическую картину мы наблюдаем и сегодня. Любой, кто беспристрастно оценит процессы в постсоветской России 90-х, согласится, что и в этой стране была своя «холодная» гражданская война, нередко выплескивавшаяся на улицы кровавым противостоянием и перемежавшаяся этническими конфликтами. В ходе этой войны чекисты, эти новые большевики, разгромили, как и столетие назад, хлипких демократов и подчинили своим интересам криминализированный бизнес. Ну и, достигнув желаемого, занялись любимым делом – восстановлением империи. Потому что и у Путина с Патрушевым, как у Ленина со Сталиным, нет ни малейших сомнений, что Украина – та самая крепость, победа над которой позволит установить полный и окончательный контроль над всей бывшей империей. И, кстати, никто не сказал, что это ошибочное суждение. Мы видим, как поражения России в Украине почти автоматически приводят к ослаблению ее позиций на постсоветском пространстве – и наоборот: стабилизация ситуации вновь бросает постсоветских лидеров в липкие объятия Владимира Путина.

Поэтому нужно понять, что попытка оккупировать и подчинить Украину – лишь эпизод имперского плана, но ключевой эпизод. И мы только в самом начале грандиозной битвы, участникам которой некуда отступать. Россия Путина будет биться за Украину – потому что без завоевания соседней страны весь план восстановления империи выглядит несостоятельным и неосуществимым. И украинцы будут биться за Украину, потому что в России Путина им и их стране места нет.

Если Кремлю удастся добиться желаемого, он будет близок не только к созданию некоего маргинального протогосударства на территории бывшего СССР, но и к появлению сферы влияния в Центральной Европе даже и без помощи танков: эту сферу влияния Путину помогут создать перепуганные близостью российских танков и ракет избиратели бывших социалистических стран – и не только их. Но если Россия проиграет, а Украина отобьется и сможет стать частью цивилизованного мира, бывшие советские республики разбегутся в разные стороны, а в самой России начнутся процессы, способные привести к краху самого чекистского режима.

Поэтому то, что мы наблюдаем вот уже третий год, – это не просто битва за Авдеевку или Херсон.

Это битва за будущее, которое не должно стать прошлым.

Виталий Портников, «Радио Свобода»