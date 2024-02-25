«Самое важное произошло в несколько секунд, которые предшествовали поражению А-50» 2 Anti-Colorados, (Defence-Line)

25.02.2024, 15:23

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Наиболее правдоподобная версия удара по самолету.

За время, которое прошло с момента уничтожения российского самолета А-50, появился целый ряд версий произошедшего, но мы ждали одной, которую так никто не озвучил, но она могла бы оказаться самой правдоподобной. И раз никто этого не сделал, тогда на нее укажем мы. Это были мембарцы, просто никто не решается в этом признаться. Они спутали вражеский аэроплан со звездным крейсером «Энтерпрайз», благодаря «блину» над фюзеляжем и влупили по нему фотонной торпедой. Все остальные, уже формализованные и только готовящиеся к этому версии – менее правдоподобны.

Понятно, что лапти будут гнуть свое и рассказывать о том, что самолет был сбит собственными системами ПВО. Между прочим, их можно понять, поскольку такое пояснение вписывается в общую парадигму того, что ВСУ технически не могут исполнить многие вещи, например – потопить большой корабль, сбить большой или новейший самолет или нанести удар по далекому промышленному предприятию – НПЗ, пороховому заводу или по Липецкому металлургическому комбинату.

Для таких ситуаций у них давно была отработана стандартная система пояснений, в плане «не там покурили». Мы это читали и слышали уже столько раз, что это не вызывает никакого удивления. В данном же случае такая версия и вовсе становится неизбежной. Ведь если рассказать публике о том, что ВСУ срубили на расстоянии в 250+ километров, то в таком случае возникает вопрос о том, чем это было исполнено и как такое могло случиться в принципе. Как выяснилось уже утром, вражеский аэроплан уже не летал вдоль северного побережья Азовского моря, как это делал предыдущий и тоже сбитый А-50, кстати – списанный на работу собственного ПВО, но барражировал над собственным берегом Азовского моря, нарезая круги над Ростовской областью и Краснодарским краем.

Это значит, что выводы из прошлой катастрофы все же были сделаны и зону дежурства оттянули от линии фронта на 100+ километров. А это говорит о том, что первый А-50 сбили не их ПВО, поскольку будь оно так, то дали бы «по шапке» своим зенитчикам и послали бы новый самолет в то же самое место. Но если оттянули вглубь, то это безусловно означает то, что в этот раз они уверены, что ракеты ВСУ теперь не достанут новый самолет на таком расстоянии. Если же случилось ровно такое же происшествие, то это означает, что ракеты таки достают и туда, либо что их злобное ПВО маниакально преследует именно такие самолеты и ездит за ними везде, где они только появятся.

С другой стороны, если признать, что самолет завалили таки ВСУ, то в таком случае надо ломать версию о «покурили» либо «сбили сами» и признавать, что технического превосходства давно нет и что в общем, война ведется не качеством, а количеством, и ВСУ вполне удается это самое превосходство в количестве нивелировать качеством и умением. Или еще хуже, придется признать, что у ВСУ на вооружении уже имеются какие-то системы вооружений, которые способны сбивать российские аэропланы на расстоянии 250+ километров.

Безусловно, это можно было бы сделать, только вслед за этим придется пояснять еще много чего и в частности – реальный уровень потерь, о котором там врут не жмурясь, уже два года подряд. А любой пастух лаптей, глядя на эту перспективу, обязательно скажет: «На это я пойтить не могу!» В общем, будет интересно почитать именно такое пояснение, которое уже надо будет подтверждать какими-то подробностями, с которыми у них всегда – проблемы. А пока еще нет бодрого рассказа о том, как в самолете все обкурились, либо что их ПВО снова показала свой подлый характер, сами лапти пишут такое:

То есть, им уже понятно, что это – не «дружественный огонь» и они не находят более или менее устраивающего пояснения происходящему. Ведь им рассказывали о том, что новейшие Су-34 и Су-35, никакие современные и перспективные средства ПВО противника сбить не могут потому, что там – крутые технологии защиты, а вот такие А-50 – в принципе несбиваемые потому, что они не входят в зону поражения ПВО противника. А что касается собственных ПВО, то там уже пишут, что это – не смешно, поскольку единичный сбой системы «свой-чужой» еще как-то можно принять на веру, но чтобы собственные зенитчики пачками сбивали собственные самолеты, даже лаптям кажется перебором.

Тем более, что некоторые деятели аккуратно поясняют, что средства ПВО идентифицируют тип целей и именно такого, да еще в их собственном небе, ВСУ не смогли бы себе позволить. Даже если система дала сбой, то тип цели сам за себя говорит, что это – свой. А кто-то пишет о том, что если бы зенитчики столько раз подряд ошиблись и завалили такую кучу самолетов, то как минимум уже казнили бы командующего ПВО и ВВС. То есть, эта версия лаптей уже не пролазит в их сознание никаким боком.

С другой стороны, очевидно и то, что ВСУ тоже не спешат рассказывать о том, «чем это достигается». Официальная версия, которая сегодня появилась в Сети, самолет удалось сбить ракетой комплекса ПВО «С-200». Вчера мы подробно описывали то, как действовал экипаж самолета и почему именно он так действовал. Желающие могут это почитать самостоятельно, а мы не станем повторяться и дополнительно к уже написанному. Самолет А-50 заточен на дальнее радиолокационное обнаружение, в основном – воздушных целей. А это значит, что единственной его задачей является обнаружение и идентификация целей на дальних расстояниях. Данные по высоте, курсу, скорости, направлению движения и типу цели – выдаются на командные центры, которые раздают из авиации, ПВО или другим средствам поражения. В этом и состоит его ценность.

Благодаря своему радару, поднятому на высоту 10+ км, самолет имеет очень дальний горизонт и потому, в отличие от наземных РЛС, далеко видит даже низко летящие цели. Причем, он видит как собственные летательные аппараты, так и то, что противник (мы) поднял в небо. Все это к тому, что собственными средствами самолет был обязан идентифицировать то, что и как летело по нему. И судя по реакции экипажа, он идентифицировал угрозу не ракетой комплекса С-200. Об этом говорит лихорадочный отстрел тепловых ловушек.

Все уже не раз и внимательно рассматривали замечательное видео, на котором все это можно увидеть в подробностях. Еще раз обратим внимание на те несколько секунд, которые предшествовали поражению самолета. Первая ракета поразила тепловую ловушку и это хорошо видно. Уже вторая попала в самолет, что можно понять по массе горящих обломков, которые устремились к земле. В первом случае этого не было, поскольку попадание было в ничто.

Отсюда следует, что экипаж идентифицировал ракету, и ее тип соответствует ракетам, которые на терминальном участке активно используют инфракрасные датчики самонаведения. Именно поэтому там наблюдалась практически сплошная лента тепловых ловушек и как минимум один раз ловушки спасли самолет, что и было заметно на видео. Ну а вторая ракета, видимо, смогла отличить ловушку от теплового следа самолет и сделала свое дело.

Как только мы берем во внимание этот ход событий и сравниваем это с тем, как описывается работа комплекса С-200 и его ракет, то из этого описания, к нашему случаю, подходит только дальность работы РЛС комплекса и полета его ракеты.

Дело в том, что в открытых источниках, головка самонаведения ракеты описывается как радиолокационная, полуактивная. Проще говоря, перед тем как С-200 выполняет пуск ракет, сначала обзорный локатор обнаруживает цель, а потом радар подсветки цели наводится на то, что удалось обнаружить и ракета, выпущенная комплексом, летит к цели, улавливая своей РЛС отраженный сигнал. Дальше, вычислительный комплекс анализирует характер отраженного сигнала и дает окончательные данные по наведению на цель и точке подрыва. При этом, там предусмотрены средства фильтрации постановщика помех.

Все это вместе дает представление о том, каким образом ракета комплекса С-200 наводится на цель и лично мне не довелось обнаружить упоминания о том, что на терминальном участке полета, система наведения опирается на инфракрасные датчики или на тепловую сигнатуру воздушной цели. Если совсем просто, такая ракета не видит ни теплового следа самолета, ни тепловых ловушек. Для такого типа ракеты, ловушки бесполезны по определению, но как можно заметить на видео, первый взрыв произошел именно потому, что ракета отработала по тепловой ловушке.

Если бы не это, вариант С-200 можно было бы рассматривать как рабочий, поскольку если бы мы наблюдали одно или два попадания только по самолету, то вполне можно было предположить, что отработавшие ракеты навелись на него радиолокационной головкой самонаведения. Но тут есть и еще один важный момент. Если самолет ДРЛО заточен на идентификацию целей, то по характеру работы комплекса ПВО, там четко идентифицировали и тип ракеты, и тип самого комплекса, поскольку луч подсветки они фиксировали четко. И вот если они видят, что по ним отстрелялся комплекс ПВО С-200, ракеты которого не наводятся по тепловому следу, то зачем надо было выстреливать такое количество тепловых ловушек? В этом не было никакого смысла в принципе, а если не просто отстреливали, а запускали все, что есть – то понимали характер угрозы и надеялись на то, что это им поможет, и кстати, одну ракету таки удалось увести.

Но позиция ВСУ, в этом случае – оправдана. Чем на самом деле завалили А-50, противник наверняка знает от самого экипажа А-50, поскольку он точно идентифицировал цель, но видимо, это настолько неприятно для врага, что он этого просто не хочет подтверждать. Ну а наши просто взяли и посмотрели на то, что из наличных и хорошо известных средств ПВО, в принципе может дострелить на такое расстояние и ракеты комплекса С-200 оказались лучшим вариантом. Ну что же, нам важен результат, и если бы ВСУ заявили, что аэроплан сбили мембарцы, то так тому и быть.

Anti-Colorados, Defence-Line