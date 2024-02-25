«Слабоумие и отвага»: в Минске шестеро мужчин удивили прохожих 7 25.02.2024, 15:34

7,880

Мнения по поводу их поступка разделились.

Белоруска опубликовала в TikTok видео на котором показала странное поведение шестерых мужчин на Свислочи в Минске. Сама автор назвала их «чиканутыми». Впрочем, многие комментаторы с ней согласились.

«МЧС и ОСВОД без работы 100% не останутся!!! На улице +8, вода в Свислочи далеко не стоячая, а чиканутые рыбаки сидят», — удивилась женщина.

На кадрах видно шестерых мужчин, которые сидят на льду посреди реки и пытаются ловить рыбу.

Многие пользователи разделили негодование автора ролика. Самый залайканный комментарий — «Слабоумие и отвага — наше все!».

«Вот так 14 лет назад погиб мой отец. РЕБЯТА, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.. ВАС СЕМЬЯ ДОМА ЖДЕТ!!!!», — поделилась еще одна женщина.

«Клан бессмертных», — написал еще кто-то.

Также некоторые выразили мнение, что «таких штрафовать надо».

Однако были и те, кто посчитал такое занятие неопасным: «Я так был откололся и поплыл по течению, но там река 2 м глубины». Но автор ролика возразила: «в этом месте Свислочь далеко не 2 метра».