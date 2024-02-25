Буданов: Гражданским лучше сейчас не пользоваться Крымским мостом 4 25.02.2024, 15:39

6,472

Кирилл Буданов

Спецназ ГУР уже в Крыму, будут «сюрпризы».

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант Кирилл Буданов анонсировал новые сюрпризы для российских оккупантов в Крыму и рекомендовал гражданскому населению не пользоваться так называемым Крымским мостом.

Об этом заявил в Telegram.

«Война России против Украины началась далеко не два года назад, а десять - с оккупации украинского Крыма. Однако ни украинское государство, ни украинцы не согласились признать право агрессора на крымскую землю», - заявил он.

Буданов отметил, что сопротивление местного украинского населения против оккупантов не утихало ни на минуту, несмотря на репрессии.

«Для успешной обороны и контрнаступления мы должны контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове Крыма. Поставленные задачи выполнены», - отметил начальник ГУР.

Он подчеркнул, что Россия потеряла четверть своих кораблей и вынуждена была выводить свой флот на побережье Кавказа, передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под нашим огневым воздействием.

«Нашими успехами мы чрезвычайно обязаны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам. Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым «Крымским» мостом», - отметил Буданов.