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Украинские партизаны испортили танки РФ перед наступлением

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  • 25.02.2024, 15:45
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Украинские партизаны испортили танки РФ перед наступлением

В поле техника выедет, а обратно уже не вернется.

На железнодорожной станции временно оккупированной Евпатории в Крыму партизаны заметили уменьшение количества российских танков. Об этом сообщили в партизанском движении «Атеш» в Telegram 25 февраля.

«Атеш» заметили уменьшение количества танков на железнодорожной станции в Евпатории», — говорится в сообщении.

По данным агентов «Атеш», количество вражеских танков уменьшилось на станции Товарная в Евпатории. Причиной этого является то, что на Запорожском направлении у оккупантов наблюдается дефицит тяжелой техники в «их провальных наступательных операциях». Поэтому часть танков, находившихся в Крыму, поехали на фронт.

Кроме этого, когда тяжелая техника находилась в Евпатории, партизаны ее испортили, в результате есть большая вероятность того, что если в поле она выедет, то обратно уже не вернется.

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