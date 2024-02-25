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Глава ГУР: Операция по уничтожению А-50 готовилась две недели

  • 25.02.2024, 15:58
  • 2,424
Глава ГУР: Операция по уничтожению А-50 готовилась две недели
Кирилл Буданов

Буданов раскрыл интересные детали.

Операция по уничтожению российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 готовилась две недели.

Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов во время разговора с журналистами на форуме «Украина. Год 2024».

В ходе беседы с журналистами Буданов заявил, что операция по уничтожению российского А-50 готовилась две недели. В то же время он избежал вопроса о том, был ли самолет сбит отечественным оружием.

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