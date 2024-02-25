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В лесу под Витебском нашли брошенных медвежат

  • 25.02.2024, 16:40
В лесу под Витебском нашли брошенных медвежат

Фотофакт.

Вечером 20 февраля в лесу возле деревни Трущи Витебского района нашли берлогу с двумя медвежатами.

Как пишут «Витьбичи», на следующий день на место выехали сотрудники инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Витебской районной структуры общества охотников и рыболовов, ветеринары и лесничие.

Когда комиссия прибыла на место, то нашла двух медвежат (брата и сестру), которые около трех суток находились одни.

Свежих следов, подтверждавших, что медведица возвращалась к берлоге, не было.

Специалисты приняли решение передать животных в Витебский зоопарк. Им оказали всю необходимую помощь.

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