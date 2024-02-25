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Мэр Лондона призвал конфисковать дома российских олигархов

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  • 25.02.2024, 17:03
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Мэр Лондона призвал конфисковать дома российских олигархов

Суммарная стоимость этих активов — £1,1 млрд.

Правительство Великобритании должно конфисковать лондонскую недвижимость, принадлежащую россиянам, обвиненных в коррупции и связях с Кремлем, суммарная стоимость этих активов — £1,1 млрд ($1,26 млрд), заявил мэр британской столицы Садик Хан в письме министру по делам социально-экономического развития Майклу Гоуву, передает LBC.

Мэр указал, что вырученные средства можно направить на финансирование строительства 4 тыс. домов для малообеспеченных слоев населения, в том числе — украинских беженцев. Он также призвал возобновить программу Ukraine Family, которая позволяла украинским семьям воссоединяться с близкими родственниками, получившими убежище в Великобритании. Хан подчеркнул, что украинцев по-прежнему приветствуют в Лондоне, и призвал членов правительства срочно вернуть программу помощи.

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