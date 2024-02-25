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Украина проводит консультации об открытии воздушного пространства

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  • 25.02.2024, 17:10
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Украина проводит консультации об открытии воздушного пространства

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины.

Украина проводит консультации с европейскими и американскими регуляторами безопасности об открытии воздушного пространства.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на форуме Украина. Год 2024, который проходит в Киеве в воскресенье, 25 февраля.

«Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков в соответствующие регуляторы», — сказал Кубраков.

В то же время он отметил, что точные сроки открытия воздушного пространства называть никто не будет.

«Нам важно чтобы американские и европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий», — добавил Кубраков.

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