Украина проводит консультации об открытии воздушного пространства 1 25.02.2024, 17:10

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Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины.

Украина проводит консультации с европейскими и американскими регуляторами безопасности об открытии воздушного пространства.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на форуме Украина. Год 2024, который проходит в Киеве в воскресенье, 25 февраля.

«Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков в соответствующие регуляторы», — сказал Кубраков.

В то же время он отметил, что точные сроки открытия воздушного пространства называть никто не будет.

«Нам важно чтобы американские и европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий», — добавил Кубраков.