Боррель заявил, что исход войны в Украине может скоро определиться 1 25.02.2024, 17:21

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Жозеп Боррель

Фото: dpa

Он призвал оказать Украине больше помощи и быстрее.

Исход войны Украине может решиться в ближайшие несколько месяцев, поэтому Европа должна оказывать ей больше помощи и более оперативно, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El País.

«Если мы хотим, чтобы Украина сопротивлялась, мы должны оказать ей больше помощи и быстрее. <...> Европа осознала, что живет в опасном мире. <...> Мы должны взять на себя ответственность, повысить обороноспособность и быть готовыми к любым вероятностям», — сказал он, подчеркнув, что «Европа должна проснуться».

Дипломат отметил, что «больше всего его пугает страх европейцев» с «обороной, которую [ЕС] передал США на аутсорсинг, с военным зонтиком, который может закрыться» в случае победы на выборах американского президента Дональд Трамп. «Мы стареющий континент в молодом мире, отсюда и такая смесь страха и неуверенности», — считает Боррель.