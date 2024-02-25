Белорусские «пляжники» остались без медалей чемпионата мира по футболу 25.02.2024, 18:13

Проиграли бронзу иранцам.

Сборная по пляжному футболу провела матч за 3-е место против команды Ирана. Белорусы оказались за чертой призеров чемпионата мира в Дубае, проиграв со счетом 1:6, передает «Зеркало».

Иранцы были хорошо знакомым соперником для белорусов. Так, команды встречались в Минске в финале вторых Игр стран СНГ в 2023 году. Хозяева тогда победили — 5:4.

Полуфиналы на чемпионате мира сложились похожим образом и для иранцев, и для белорусов. Первые выигрывали у бразильцев 2:0, но в итоге уступили — 2:3. Сборная Николаса Альварадо была впереди в матче с итальянцами (2:0, 3:2), однако проиграла в серии пенальти.

Перед поединком за бронзу иранцы отдыхали примерно на два часа больше, что, вероятно, повлияло на свежесть. Азиатская команда отличилась первой, а меньше, чем через две минуты, забила еще. Успех принесли две бисиклеты (удары через себя в падении).

В начале второго периода иранцы дважды огорчили соперника в течение 22 секунд. Белорусы не нашли в себе сил переломить ход матча. Даже лучший бомбардир чемпионата Игорь Бриштель остался без гола. Более того, подопечные Альварадо пропустили после штрафного — 0:5.

В третьем периоде команды обменялись забитыми мячами — 1:6.