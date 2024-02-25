СМИ: Директор ЦРУ совершил 10-й визит в Украину 2 25.02.2024, 18:24

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Что известно.

Офицеры Центрального разведывательного управления США с начала полномасштабного вторжения РФ передавали Украине важнейшие разведывательные данные, в том числе о том, где Россия планирует нанести удары и какие системы вооружений она будет использовать, пишет The New York Times.

В более чем 200 интервью нынешние и бывшие чиновники из Украины, США и Европы рассказали о партнерстве, которое сложно завязывалось из-за взаимного недоверия, но затем неуклонно расширялось, превратив Украину в центр сбора разведданных, который перехватывал больше российских сообщений, чем изначально могла обработать станция ЦРУ в Киеве.

Эти разведывательные сети важны как никогда, поскольку Россия ведет наступательные действия, а Украине все больше необходимо проводить диверсии и ракетные удары дальнего радиуса действия, которые требуют наличия шпионов далеко за линией фронта.

И они все больше подвергаются риску: если республиканцы в Конгрессе заблокируют военное финансирование Киева, ЦРУ, возможно, придется сократить свою деятельность.

Для того, чтобы попытаться успокоить украинских лидеров, директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс в прошлый четверг совершил тайный визит в Украину – 10 с момента вторжения.

Некоторые украинские офицеры разведки сейчас задают вопрос своим американским коллегам (в то время как республиканцы в Палате представителей решают, стоит ли прекратить помощь на миллиарды долларов): не бросит ли их ЦРУ.

«Это уже произошло в Афганистане, а теперь может произойти в Украине», – сказал один высокопоставленный украинский офицер.

Говоря о визите Бернса в Киев на прошлой неделе, представитель ЦРУ сказал: «Мы демонстрировали четкую приверженность Украине на протяжении многих лет, и этот визит стал еще одним сильным сигналом того, что приверженность США будет продолжаться».