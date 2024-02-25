Какие марки авто в Беларуси крадут чаще других? 3 25.02.2024, 18:38

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Статистика.

В течение прошлого года в Беларуси было зарегистрировано 569 случаев угона автомобилей. Почти все (563) из них были успешно разысканы органами, сообщает «Экономическая газета» со ссылкой на Главное управление уголовного розыска криминальной милиции МВД.

Наибольшее количество угонов зафиксировано в Минской области (143 случая) и Гомельской области (92 случая). В Гродненской области автовладельцы пострадали меньше всего — зарегистрировано 52 случая угона.

Что касается марок, чаще всего злоумышленники привлекались к угону автомобилей марок Volkswagen и ВАЗ, которые составили 14% и 12,7% всех случаев соответственно. В топ-5 также вошли Audi (7,5%), Renault (6,2%) и Ford (4,7%).

По данным правоохранительных органов, в 2023 году количество угонов автомобилей снизилось почти на 15%.

Согласно законодательству Беларуси, за угон автомобиля может быть наложен штраф, назначены исправительные работы сроком до двух лет, а также предусмотрены арест или ограничение свободы на срок до пяти лет.