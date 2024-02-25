У берегов Чили нашли подводную гору выше, чем Бурдж-Халифа 2 25.02.2024, 20:00

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Невероятное открытие.

Глубоководная экспедиция у берегов Чили привела к поразительным открытиям, включая более 100 ранее неизвестных морских видов и гигантские подводные горы, превышающие размеры самых высоких зданий в мире, пишет «Новое время».

Исследовательская группа, находящаяся на борту судна «Фалькор» Института океана Шмидта (SOI), проводила экспедицию с 8 января по 11 февраля. Они сконцентрировались на подводных горах в трех областях у берегов Чили, обнаружив четыре ранее неизвестных горы, самая большая из которых названа «Солито».

Солито возвышается на высоту 3530 метров над морским дном, что выше, чем самое высокое здание в мире, Бурдж-Халифа. Экспедиция также обнаружила более 100 новых видов морской жизни, включая губки, кораллы, морских ежей и моллюсков.

Хавьер Селланес, морской биолог из Католического университета Севера в Чили, отметил, что количество обнаруженных видов оказалось ошеломляющим даже для экспертов. Эти открытия представляют огромное научное значение и могут потребовать многолетних исследований для полной идентификации.

Однако, подводные горы находятся под угрозой в результате глубоководной добычи полезных ископаемых и траления. В то время как парки Хуан Фернандес и Наска-Десвентурадас защищены законом, хребты Наска и Салас-и-Гомес остаются незащищенными.

Экспедиция подчеркивает необходимость дальнейшей охраны этих уникальных морских экосистем, которые могут сыграть важную роль в сохранении биоразнообразия и понимании экологических процессов в океане.