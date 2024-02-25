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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Есть план, он четкий

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  • 25.02.2024, 20:03
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Зеленский о контрнаступлении ВСУ: Есть план, он четкий

По его словам, в этом году будет зависеть формат окончания войны.

У Украины есть четкий план контрнаступления на 2024 год и даже несколько вариаций, и именно от событий в этом году будет зависеть формат окончания войны, заявил на пресс-конференции в воскресенье, 25 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.

«Вся эта война о мужестве людей. Все годы мужества. Первый год – это было выживание. Это был ужасный год. Второй – год устойчивости. Во всех направлениях. Ребята на поле боя, а мероприятие объединилось. Третий год – переломный. И поэтому нам нужно и мужество, и стойкость, чтобы выжить. С этого года будет зависеть формат окончания войны», — сказал Зеленский.

Он добавил, что уже есть четкий план по контрнаступлению.

«Деталей не могу сказать. Этот план связан и со сменой руководства. Планов будет несколько из-за утечки информации», - добавил президент.

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