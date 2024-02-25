Зеленский объяснил, зачем Сырский проводит аудит в армии 3 25.02.2024, 20:52

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Главком ВСУ хочет посетить каждую бригаду и сделать выводы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский проводит аудит в армии для того, чтобы подготовить резервы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Сырский хочет посетить каждую бригаду и сделать выводы.

«Какие именно? Прежде всего — вопросы резервов и вопросы ротации… Для этого нужно подготовить нормально резервы. Они не были подготовлены нормально. Мы должны признавать свои слабые места и мы должны их исправить. А чтобы их исправить, нужно понимать, что происходит», - добавил Зеленский.

Также, как отметил президент, Сырский проверит ситуацию «в кабинетах», кто там сидит и почему.

Также главнокомандующий в ходе аудита займется количеством мобилизованных и выяснит, какой процент из них находится на фронте.