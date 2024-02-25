В августе 2020-го машина с российскими номерами протаранила ворота отдела КГБ 1 25.02.2024, 21:57

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Что это было?

Альянс расследователей Беларуси нашел документы, из которых стало известно о происшествии, которое имело место 31 августа 2020 года в Орше.

Как выяснил Альянс расследователей Беларуси, поздно вечером 31 августа 2020 года пьяная компания на автомашине Mercedes-Benz протаранила ворота Оршанского межрайонного отдела КГБ. Повредив ворота, компания уехала и направилась в игровой клуб «Вегас». Там их и задержала милиция.

У водителя уже была судимость за пьяную езду и 5-летний запрет на управление автотранспортом.

Как следует из справки, направленной на имя руководителя УВД Витебского облисполкома, на просьбы пройти в служебный автомобиль, чтобы поехать на медосмотр, мужчина «ответил отказом, стал упираться ногами в пол, размахивать руками, пытался вырваться, чем оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции». В результате к мужчине была применена физическая сила, его поместили в ИВС.

Для водителя и пассажиров «приключение» закончилось административным и повторным уголовным делом за езду в пьяном виде.

При этом раздувать эту историю власти не стали: в пресс-релизах правоохранительных органов и в материалах государственных СМИ о происшествии в Орше ничего не сообщалось. «Что логично, ведь у нападавших нет никаких связей с оппозицией или участниками протестных маршей-2020», – резюмирует Альянс расследователей Беларуси.