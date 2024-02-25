Макрон завтра соберет европейских лидеров, чтобы послать сигнал Путину

Макрон завтра соберет европейских лидеров, чтобы послать сигнал Путину10
- 25.02.2024, 22:06
- 4,382
Около 20 европейских лидеров соберутся в Париже.
Около 20 европейских лидеров соберутся в Париже, чтобы отправить президенту России Владимиру Путину послание о европейской решимости в отношении Украины.
Об этом сообщает The Guardian.
Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на завтра, 26 февраля, своих европейских коллег в Елисейский дворец на рабочую встречу, объявленную заранее из-за того, что его советники называют эскалацией российской агрессии за последние несколько недель.
Цель послания — противостоять нарративу Кремля о том, что Россия непременно выиграет войну, которая длится уже третий год.
«Мы хотим послать Путину очень четкий сигнал, что он не победит в Украине. Наша цель — разбить эту идею, которую он хочет, чтобы мы поверили, что он каким-то образом победит», - сообщил один из советников президента.