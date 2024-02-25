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Лидер большинства в Сенате США после визита в Украину заявил о решающем моменте в истории

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  • 25.02.2024, 22:24
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Лидер большинства в Сенате США после визита в Украину заявил о решающем моменте в истории
Чак Шумер

Подробности.

Лидер большинства в Сенате США, демократ Чак Шумер заявил о необходимости оказания большей помощи Украине и пообещал не «бросать» европейского союзника.

Об этом сообщает CNN.

По возвращении из Украины в Штаты Шумер заявил, что этот год является «решающим моментом в истории мира», добавив, что потеря Украины Россией также будет «разрушительной по своим последствиям для США».

«Это поворотный момент, точка перегиба относительно способности Соединенных Штатов демонстрировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире», – сказал он.

Он напомнил, что во время визита в Украину сказал украинцам, что Америка их не покинет. При этом Шумер отметил, что необходимо увеличить помощь Украине, в частности, речь об артиллерийских снарядах и оружии для разрушения российских сетей снабжения, а также больше зенитных вооружений.

«Россияне могут стоять дальше, бить по украинцам, а украинцы не могут бить по ним в ответ», - сказал он.

Шумер также отметил, что российские войска могут вести огонь из своей артиллерии гораздо дольше, чем украинская артиллерия может вести ответный огонь.

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