Названы победители Берлинского международного кинофестиваля
- 25.02.2024, 22:41
«Золотого медведя» получила картина «Дагомея» французско-сенегальского режиссера Мати Диоп.
24 февраля в Берлине состоялась церемония награждения лауреатов 74-го Берлинского международного кинофестиваля Берлинале. Полный список победителей опубликован на сайте премии.
«Золотого медведя» за лучший фильм получила картина «Дагомея» французско-сенегальского режиссера Мати Диоп.
Главный приз жюри – «Серебряного медведя» – получил фильм «Потребности путешественника» южно-корейского режиссера Хон Сансу.
Специальный приз жюри – «Серебряного медведя» – получил фильм Империя режиссера французского режиссера Брюно Дюмона.
«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру вручили драматической ленте Пепе латиноамериканского режиссера Нельсона Карло де лос Сантоса Ариасы.
«Серебряный медведь» за лучшую главную роль получил американский актер румынского происхождения Себастьян Стэн («Другой человек»).
Награду «Серебряный медведь» за лучшую роль второго плана вручили британской актрисе Эмили Уотсон («Такие мелочи»).
«Серебряный медведь» за лучший сценарий присудили немецкому режиссеру Маттиасу Гласнеру за фильм «Умирать».
«Серебряный медведь» за выдающийся художественный вклад получил австрийский оператор Мартин Гшлахт за работу над фильмом «Дьявольская баня».
«Лучшим документальным фильмом» названа лента «Другой земли нет» режиссеров Базеля Адра и Юваля Абрахама (Палестина, Норвегия).
Почетного «Золотого медведя» Берлинале получил американский режиссер Мартин Скорсезе. Награду ему вручили на церемонии 20 февраля.