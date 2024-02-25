Зеленский дал большую пресс-конференцию: главное 25.02.2024, 22:49

Владимир Зеленский

Президент Украины ответил на вопросы в рамках форума «Украина. Год 2024».

Украина рассчитывает закончить войну до 2030 года и не готова видеть Путина на должности президента еще шесть лет. Но победа в войне во многом зависит от стран Запада и их поддержки. Об этом Владимир Зеленский заявил на продолжавшейся почти два часа пресс-конференции в рамках форума «Украина. Год 2024». Выбрали самое важное, о чем говорил президент Украины.

Впервые озвучил потери Украины

«31 тысяча украинских военных погибла в этой войне. Не 300 тысяч, не 150, о чем врет Путин со своим лживым отродьем. Но при всем при этом каждая потеря — это большая потеря для нас».

Анонсировал вероятное сокращение количества министерств из-за нехватки денег

«У нас есть этот разговор с премьер-министром, и он базируется исключительно на дефиците денег. Если соответствующий дефицит будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы инфраструктура управления нашего государства, и это не только о Кабмине речь идет, уменьшилась. И это такой формат, мы к нему подготовлены — уменьшение количества министерств, уменьшение количества министров, легче управление или дешевле, скажем так. Не легче управление, более скоординированное. … Я думаю, что показателем будет понимание, что мы будем иметь весной, месяц-два и будем все понимать».

Заявил, что поддержка США нужна в течение месяца

«Надежда на Конгресс есть. Я уверен, что будет позитив, иначе я совсем не понимаю, в каком мы с вами мире начинаем жить, точно в другом. Поэтому мы рассчитываем на поддержку Конгресса. Они знают, что нам необходима их поддержка в течение месяца».

Допустил, что Украина будет терять территории без западного оружия

«Давление россиян достаточно сильное. Интенсивность применения ответной артиллерии со стороны россиян была где-то 1 к 12. И это было до конца прошлого года и в начале этого года. Теперь у нас 1 к 6,6. То есть примерно 1 к 7.

Нам нужно прийти к тем моментам, когда у нас были соответствующие операции, контрнаступательные действия, где мы шли 1 к 1,5, 1 к 3. И тогда мы сможем оттеснить россиян. Пока не будет такого количества, мы сможем стоять или терять 100 метров, 50 метров. К сожалению, все это для нас важно, но стратегически решают военные, стратегически важнее не потерять людей".

Заверил, что 10 ЗРК Patriot кардинально изменили бы ситуацию на фронте

«Если бы Украина смогла получить десять систем Patriot для ключевых индустриальных центров страны. Если бы мы могли эти системы применить ближе к линии фронта, то россияне к нам не подошли бы, отступили. Мы бы сломали их линию обороны и пошли бы вперед. Это не значит, что только эти системы решают все на поле боя. Я просто привел один пример».

Подчеркнул, что альтернативы американской ПВО нет

«Мы будем искать другие возможности покупать оружие, брать дополнительные деньги, дополнительные кредиты, давить на партнеров, где-то их просить очень сильно. Это вопрос конкретных пакетов оружия. Например, 1,5 млрд стоит система Patriot, но вы ее не купите без США. Вот и ответ, можно ли усилить ПВО Украины без США? — Нет. Соответствующих систем в мире нет. То, что в мире является альтернативой в низком количестве».

Положительно оценил перспективы получения Украиной дальнобойного оружия

«По ATACMS на 300 км, мы понимаем для чего они, РФ также понимает. Работаем над дальнобойным оружием. Я бы ответил обобщенно: нахожусь в позитиве от недавнего ответа партнеров».

Сообщил, что Кремль знал о планах контрнаступления Украины до его начала

«Наши контрнаступательные действия прошлой осенью были на столе Кремля еще до того, как начались контрнаступательные действия».

Заявил, что четыре бригады, которые должны были участвовать в контрнаступлении летом, не получили западную технику

«У нас был „кулак“ для контрнаступления, до сих пор из того пакета четыре бригады „голые“. Без техники, о которой было договорено, подписано, жали руки… Не доехало».

Заявил, что есть четкий план на 2024 год, и этот год — переломный

«Есть план. План четкий. Детали вам не могу сказать, не имею на это права. Этот план связан со сменой руководства. … Этот год — переломный и от него будет зависеть формат окончания войны».

Предупредил, что Украине будет сложно в марте и апреле

«Нам сложно будет ближайшие месяцы. Мы будем проходить период „волн“: и политических, и финансовых, и давления».

Анонсировал визит Макрона в Украину

«Это будет скоро. Я понимаю когда будет, из-за безопасности не говорю конкретную дату».

Заверил, что Украина не ведет переговоров о применении армий партнеров

«Мы не ведем переговоры с нашими партнерами по применению их армий на территории Украины. Если Украина будет в НАТО, для нас это самые мощные гарантии безопасности, то, соответственно, я думаю, что мы будем использовать пятую статью, если так произойдет. Хотя по опыту, ни одна из стран, которые в НАТО, ни на одну из них Россия не нападает».

Прокомментировал вопрос легитимности власти в Украине после мая 2021 года

«Это (сомнения в легитимности украинской власти после мая 2024 года — ред.) нарратив и программа России. Соответствующие документы все разведки G7 имеют. Все против этого».

Рассказал о разговоре с Путиным с глазу на глаз в декабре 2019 года

«У нас была долгая беседа в разных тональностях. Я ему говорил о том, что Минские соглашения не сработают, потому что сама тематика отвода войск вдоль линии соприкосновения не работает. Я ему объяснял с цифрами очень конкретными. У меня уже был опыт, я проехал тогда контактную линию. … И я ему показывал — что посмотри общие цифры, за какое время мы отвели. Я ему говорил, что мы будем 20 лет отводить, и это значит, что мы будем 20 лет находиться в таком состоянии замороженного конфликта, который говорит о том, что война не закончилась. … И также второй вопрос — была история по газу, о суде, который мы выиграли, но вы знаете, как они реагируют на выигранные процессы, и там было акцентирование того, что они все же передадут деньги нам. Мы получили тогда деньги».

Кроме того, Зеленский сказал, что третий вопрос, который он обсуждал с российским диктатором касался обмена пленными.

Пообещал предложить Путину площадку, где он сможет признать поражение

«Мы предложим площадку, на которой он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) может согласиться, что он проиграл эту войну, и что это было ошибкой. Большой ошибкой, которая для него — маленькая, а для нас это трагедия».

Заверил, что Путина сильно ослабит передача Украине российских активов

«Если все возьмутся, в Европе замороженных активов около 300 млрд, если эти деньги без всяких условий передадут Украине. Я думаю, что это сильно его (российского диктатора Владимира Путина — ред.) ослабит… Без крови, но это будет очень метко».

Прокомментировал блокаду границы с Польшей

Украинское правительство продолжает переговоры с Польшей, однако использовать Украину как давление на европейские институты — это несправедливо, заявил Зеленский.

«Я говорил, что любые выборы в Польше, любая команда не изменит этого политического вектора. Я понимаю, что есть внутренняя борьба в Польше. Очень не хотелось бы, чтобы политики так делали. … Если шаги не найдутся, то мы будем защищать нас бизнес».