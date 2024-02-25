Силы МВД Украины уничтожили российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов 25.02.2024, 23:27

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Сотрудники Министерства внутренних дел составляют 20% от Сил обороны Украины.

Сотрудники Министерства внутренних дел составляют 20% от Сил обороны Украины, за два года уничтожили российскую технику на более чем 5,5 млрд долларов.

Об этом на форуме «Украина. Год 2024» сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

«То, что подтверждено Генштабом: мы уничтожили или повредили вражеской техники на 5,5 млрд долларов – это именно только система МВД», - сказал Клименко.

Он отметил, что работники Министерства внутренних дел составляют 20% от сил обороны Украины. Кроме того, 10 бригад «Гвардии наступления» уже сформированы и находятся на линии фронта.