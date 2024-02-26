Хунвейбин Лукашенко 1 26.02.2024, 8:19

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За два года министр образования нанес сфере колоссальный вред.

В феврале исполнилось два года с момента назначения Андрея Иванца министром образования. За это время «хунвейбин Лукашенко» (чиновнику всего 39 лет) успел немало сделать по деградации сферы белорусского образования.

UDF перечисляет, какой вред Андрей Иванец уже успел нанести – с подачи или при поддержке Александра Лукашенко.

Массовое закрытие частных школ

Спустя полгода после своего назначения Иванец добился массового закрытия частных школ. Из нескольких сотен учреждений образования аккредитацию от Минобразования получили лишь 13.

Так молодой чиновник стал активным участником репрессий против негосударственных структур.

Введение распределения для платников

В прошлом году Иванец взялся за соответствующее изменение законодательства для выпускников белорусских ВУЗов.

«Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должны отрабатывать. соответствующие изменения мы готовы внести в Кодекс об образовании», – заявил министр на совещании у диктатора.

Он также отмечал:

«Мы полагаем, что должны обеспечить единый подход к подготовке специалистов как на бюджетной, так и на платной форме получения образования, и не только в рамках обучения в университетах, но и в прохождении практики – предоставлении первого рабочего места».

Иванец даже нашел обоснование для введение неадекватной нормы. Якобы платники компенсируют только 50-70% расходов ВУЗа на его образование. Откуда взялись такие цифры и почему образование в Беларуси получается более дорогим, чем за границей, министр не объяснил.

И, конечно же, он не стал говорить о последствиях такого решения: увеличении оттока молодежи за пределы страны. Изменение законодательства запланировано на текущий год.

Введение «патриотического» факультатива в школах

Соответствующее решение Минобразования приняло в начале текущего года. Факультатив будет называться «Мое Отечество» и появится в расписании учеников 5-7-х классов. На этих уроках вместо образования и воспитания будут заниматься пропагандой среди детей.

Разработчики курса считают, что ученики средних классов должны иметь представление о

«государственной власти» и «идеологии белорусского государства».

Увольнения нелояльных режиму преподавателей в ВУЗах

Этот процесс происходил бы и без министра Иванца, но молодой чиновник старается не отставать от силовиков.

«Особое внимание – государственной позиции кадров. Проводим четко эту работу. Каждый преподаватель, заходящий в аудиторию, должен быть предан своей стране, других подходов у нас нет», – заявил недавно Иванец.

Другими словами, на первом месте для власти – лояльность преподавателя режиму, а не его уровень и знания студентов. Министр Иванец словно старается сделать так, что уровень образования в Беларуси упал как можно ниже.

Намерение «кратно повысить сумму возмещения за неотработку по распределению»

В феврале Лукашенко на совещании с ректорами ВУЗов обсуждал, как «закрепить молодежь на рабочих местах». По его итогам министр образования выступил с «гениальной» идеей.

«Предлагаем кратно повысить сумму возмещения молодым специалистом в случае неотработки по распределению, а в каких-то случаях, может быть, полностью уйти от возможности возмещения затрат за учебу», — заявил Иванец.

Решение в силу еще не принято, но даже соответствующее намерение наверняка отвернет от поступления в белорусские ВУЗы еще больше молодых одаренных белорусов.