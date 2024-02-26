NYT узнала о секретном бункере в Украине, имеющем решающее значение в войне 26.02.2024, 8:36

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И 12 секретных базах.

Центральное разведывательное управление США поддерживает в Украине 12 секретных баз вдоль границы с Россией. При этом глава ЦРУ Уильям Бернс в прошлый четверг совершил свой 10-й визит в Украину с начала полномасштабного вторжения РФ.

В одном из секретных подземных бункеров украинские военные подслушивают разговоры российских командиров и следят за вражескими спутниками-шпионами, говорится в материале The New York Times. Газета описывает, как на одном из экранов, расположенных в бункере, военные прослеживают маршрут украинского БПЛА, начиненного взрывчаткой, который преодолевает российскую ПВО, чтобы атаковать цель в Ростове. Издание называет эту базу нервным центром украинской армии

Издание сообщает, что до войны Украина зарекомендовала себя перед американцами, собрав перехваченные данные, которые помогли доказать причастность РФ к сбитию лайнера «Малайзийских авиалиний» в 2014 году.

Украинцы также помогли американцам преследовать российских агентов, которые вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году.

Примерно в 2016 году ЦРУ начало тренировать элитное украинское подразделение спецназа, известное как «Подразделение 2245», которое захватывало российские беспилотники и средства связи, чтобы технические специалисты ЦРУ могли переделать их и взломать московские системы шифрования. По данным издания, одним из офицеров этого подразделения был нынешний руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Как пишет The New York Times, детали партнерства между украинской и американской разведками в течение десятилетия были тщательно охраняемой тайной.

Как пишет издание, партнерство ЦРУ и ГУР началось в конце февраля 2014 года, когда экс-президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Такое сотрудничество предложил Валентин Наливайченко, который стал главой СБУ. В то же время правила США запрещали разведывательным службам предоставлять Украине любую поддержку, которая, как можно «обоснованно ожидать», будет иметь смертельные последствия.

По словам NYT, красные линии никогда не были четко определены, что создавало постоянное напряжение в партнерстве. В Киеве Наливайченко избрал своего давнего помощника генерала Валерия Кондратюка главой ГУР, и они создали новое военизированное подразделение, которое было развернуто в тылу врага для проведения операций и сбора разведывательной информации, которую не могли предоставить ЦРУ или МИ-6.

В то же время после инцидента с заходом группы Буданова в Крым в 2016 году американцы были разъярены и угрожали закрыть программу сотрудничества. После этого тогдашний глава ЦРУ Джон Бреннан позвонил Кондратюку, чтобы еще раз подчеркнуть красные линии. Генерал был расстроен.

«Это наша война, и мы должны воевать», — ответил он, по словам его коллеги. Как пишет издание, реакция Вашингтона стоила Кондратюку должности.

Издание отмечает, что во времена президентства Дональда Трампа программа сотрудничества ЦРУ и ГУР расширилась до более специализированных учебных программ и строительства дополнительных секретных баз.

Отношения были настолько успешными, что ЦРУ захотело повторить их с другими европейскими разведывательными службами, которые имеют общие интересы в противодействии России.