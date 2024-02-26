Очень вероятно снижение курса доллара 26.02.2024, 8:38

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Как сильно он подешевеет?

Внешние факторы являются мало предсказуемыми, а вот фундаментально российскому рублю пока ничто не угрожает, пишут аналитики myfin.by.

Рынок по-прежнему насыщается иностранной валютой, обязательная продажа валюты экспортерами остается в силе. Поэтому будет неудивительно, если курс рубля все-таки укрепится.

С учетом сказанного можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара отступит к уровню в USD/BYN 3,2200. Курс российского рубля при этом может вернуться к 3,5000 за 100 российских рублей.