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Очень вероятно снижение курса доллара

  • 26.02.2024, 8:38
  • 2,566
Очень вероятно снижение курса доллара

Как сильно он подешевеет?

Внешние факторы являются мало предсказуемыми, а вот фундаментально российскому рублю пока ничто не угрожает, пишут аналитики myfin.by.

Рынок по-прежнему насыщается иностранной валютой, обязательная продажа валюты экспортерами остается в силе. Поэтому будет неудивительно, если курс рубля все-таки укрепится.

С учетом сказанного можно ожидать, что на текущей неделе курс доллара отступит к уровню в USD/BYN 3,2200. Курс российского рубля при этом может вернуться к 3,5000 за 100 российских рублей.

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