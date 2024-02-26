Киркоров заявил, что «сам себя отменил» 26.02.2024, 8:53

Российский певец прокомментировал последствия «голой вечеринки».

Российский певец Филипп Киркоров на музыкальной премии «Золотой граммофон» в Петербурге заявил, что «сам себя отменил» после «голой вечеринки» Насти Ивлеевой, пишет spb.kp.ru.

— Вот говорят «отменили Киркорова»… Да я сам себя отменил для себя! Я сам устал от себя — такого, каким я был в последнее время, — сказал он.

По словам Киркорова, гастроли и съемки его «истощили» и он взял «тайм-аут», чтобы «перезагрузиться, побыть с собой» и «ушел в тишину, ушел в молчание».

Напомним, в середине февраля «ушедший в молчание» Киркоров приезжал в «ДНР» и выступал в госпитале перед ранеными российскими военными.

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