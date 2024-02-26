СБУ нашла «ахиллесову пяту» российской военной машины 1 26.02.2024, 9:13

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Не менее 55% военного бюджета РФ формируется именно из валютной выручки от экспорта нефтепродуктов.

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк прокомментировал удары по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора РФ.

По его словам, это сократило российский экспорт нефтепродуктов на треть. Такие данные он обнародовал в ходе дискуссии в рамках форума «Украина. Год 2024».

Глава СБУ также пояснил, что не менее 55% военного бюджета РФ формируется именно из валютной выручки от экспорта нефтепродуктов.

«Если мы посмотрим даже крайних два месяца, сколько нефтеперерабатывающих мощностей вражеских было успешно поражены. По сути, на одну треть мы сократили экспорт нефтепродуктов. А 55% их военного бюджета - это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов. И это вполне законные наши цели», - добавил Малюк.

Ранее сообщалось о том, что в РФ загорелся нефтеперерабатывающий завод: перед пожаром слышали взрывы. Ильский НПЗ входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа РФ.

В ночь на 25 января в Краснодарском крае страны-агрессора РФ возник пожар на территории нефтебазы в Туапсе. РосСМИ заявили об атаке беспилотника.

Российский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе был вынужденно остановлен. Этот один из старейших заводов России не сможет работать до конца февраля-начала марта после удара беспилотников.