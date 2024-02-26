Зеленский призвал готовиться к переломному моменту в войне 2 26.02.2024, 9:22

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Президент Украины рассказал, когда он наступит.

Киев подготовит план ведения боевых действий на ближайший период, но собирается дождаться результатов выборов президента США, которые станут «переломным моментом» в войне с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«С этого момента (выборов в США. — прим.) мы будем понимать, что произойдет», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве. По его словам, весной у Украины будут сложности из-за колебаний США, которые с осени не могут согласовать военную помощь.

«Хотя Европейский союз соответствующей поддержкой показал свою способность быть лидером. Нам будет сложно в марте–апреле, мы будем проходить этот период разных волн — и политических, и финансовых, и разного давления», — предупредил Зеленский.

До этого украинский лидер отверг заморозку войны с Россией и возможность подписания новых соглашений, которые будут подобны минским. По его словам, у Киева был замороженный конфликт с 2014 года и он больше не верит в такого рода урегулирование, поскольку вопрос «не только в территории, но и в безопасности» Украины».